【武漢肺炎】國家衛健委記者會　介紹醫療隊支援湖北等情況

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。內地30個省、市、自治區已啟動重大突發公共衛生事件一級響應。 國家衛健委從1月27日開始，每天上午舉行新聞發布會，通報疫情防控情況。今日（28日）的記者會，介紹派出醫療隊支援湖北疫情等有關情況。

北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺。（01直播）

李興旺表示，隨着感染地區的人外溢到全國各地，可能在全國很多地方造成了散發的病例出現。在散發病例密切接觸者中，我們觀察到有一些可能會出現無症狀的感染者，雖然沒有症狀，但是做核酸檢測是陽性的。還有一些病人有這樣的症狀，比如發熱不明顯，偶爾乾咳或者乏力，這些病人也是由於我們主動搜索，增加檢測能力之後發現的。這樣的病人，從傳染病規律來講，也是有一定傳播力的，給我們的防控工作帶來一定的困難和復雜性。但是我想，這個問題還可以這樣看，從這個病傳播的主要途徑來講，主要是通過近距離的飛沫傳播，但是輕病人的咳嗽症狀一般還比較少。所以從這方面來講，可能傳播力不會那麼強。

第二，現在更多的無症狀感染者還是在密切接觸者中發現的，這些密切接觸者按現在的要求，都在進行醫學觀察，他們可能不會隨意到公共場所進行自由活動，還是更多的進行居家隔離，這樣也就保證了我們對傳染源的控制。所以，我想更重要的是把傳染源控制住，疫情擴散才能夠得到最大程度的緩解。

還有一點要提示廣大市民，對於預防這個病，從它的特點能夠看出，更多的症狀是咳嗽，呼吸道傳染疾病更多是通過近距離飛沫傳播，就像諸位記者一樣，大家要戴上口罩，盡量減少近距離接觸，目前看，所謂近距離主要是在1-2米之間或者1.5米的距離，可能會造成傳播，我們需要做好防護。還有一點，這個病可能會通過接觸傳播，就是說你的手如果沒有註意污染到病毒了，揉眼睛可能會造成感染，因此要戴口罩、勤洗手，這樣對減少傳播，減少個人感染的風險也是很有幫助的。

國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝。（01直播）

焦亞輝表示，現在醫務人員的工作壓力很大，不僅僅是工作強度大，而且心理壓力也很大。在醫院隔離病房，醫生、護士要層層穿戴防護裝備，最直接、最密切地接觸患者，面臨感染的風險，所以他們的心理壓力大，我們覺得可以理解。醫生戴N95口罩時間長了會有缺氧的感覺，而且他們又不能夠回家，遠離家人，從各個方面帶來了心理的壓力，我覺得也是可以理解的。我們在面對新發的傳染病，還沒有完全掌握它的規律時，可能會有一些未知的心理上的壓力。現在我們一方面安排了心理專家來進行疏導，特別是院感防控和個人防護方面的培訓，經過培訓，醫務人員有了很好的認知和預期的話，對於緩解心理壓力也會起到積極的作用。

另外一方面，在生活上給他們提供很好的工作上的保障和安排，現在地方政府也緊急徵用周邊的賓館來提供給醫務人員休息。醫務人員可能吃的是盒飯。在這種應急的狀態下，可能和平時我們的工作和生活條件沒法比，但從我們了解的訊息來看，目前他們的生活和工作保障還是能夠基本滿足的。

工信部運行局保障協調處處長諶凱。（01直播）

諶凱表示，工信部非常重視這次防控物資的保障工作，當前正值春節放假時期，防控物資的供需矛盾比較突出。這段時間工業和信息化部主要採取了下面四方面的措施：一是動員全國工業信息化系統克服困難，特別是生產企業，千方百計復工復產。二是建立了重點防控物資的調度制度，建立了相應的信息平台。三是發揮好防控物資的國家儲備制度優勢，保證防控物資採購的儲備。四是千方百計滿足武漢的防控物資需求。從目前來看，防護服還存在一定的困難，我們正在加緊進行調度，盡可能滿足武漢的需求。

現場記者提問。（01直播截圖）

焦雅輝表示，武漢的發熱病人看不上病，住不上院的問題，不管是國家衛健委還是湖北省衛健委，還是武漢市衛健委都高度重視，積極採取措施來解決。據前方工作組和武漢市衛健委和湖北省衛健委了解到的情況，最早一批武漢的兩家定點醫院，金銀潭醫院和肺科醫院開放的床位是600張。武漢市從最早建立的「7+7」模式，現在叫「10+10」模式，也就是說10家大醫院出人員、出技術、出力量，徵用了10家中小型醫院，出場地、出床位和醫務人員，作為定點醫院收治疑似病例和確診的病例。這「10+10」的模式計劃可以開放床位到5311張，床位還在逐漸的開放過程中。由於眾所周知的原因，有一些防護用品的短缺，我們的醫務人員沒有辦法上戰場，這個問題也在逐漸解決的過程中。

另外，武漢市現在緊急開工在建設兩家醫院，一個叫火神山醫院，一個叫雷神山醫院，兩家醫院加在一起計劃是2000至2300張床位。火神山醫院預計2月2日完成，由軍隊全面接管。雷神山醫院計劃2月5日能夠建設完成。第4批開始，武漢市緊急徵用華中科技大學同濟醫院新的院區，還包括武漢大學人民醫院的東院區，加在一起14間醫院，還能夠騰出約6000餘張床位，所有這些床位加在一起已經1萬多張了，這1萬多張床位可以收治現在的疑似病例和確診病例，包括發熱留觀待排查的病例。

僅有床位是不夠的，我們還有醫務人員，全國緊急抽調了將近6000名醫務人員，也是在這些床位開放以後，都可以投入到病人醫療救治工作當中去。據我們每日監測，日發熱門診的接診量是10261人，這是昨天發熱門診的接診量。這樣平均每個醫院一天接診的發熱病人是174人，其中真正需要留觀的377人，而且武漢市已經要求這些發熱門診要24小時開診，並且要加快檢測的速度，加快病人的排查。前方工作組每天都要到這些醫院的發熱門診和定點醫院去查看進展情況，從目前的情況看，看病難和住院難的問題有了很大程度的緩解。

發布會現場。（01直播截圖）

李興旺表示，當前疫情病例在大幅度增加，應該是最近一段時間，病人住院治療和恢復時期，目前看輕症病人在一周左右會逐漸恢復，偏重的病人可能需要2周甚至更長時間。我們的出院標準是這樣規定的，病人的臨床症狀基本緩解，體溫正常，之後再做兩次的核酸檢測陰性才能出院，我們要確保這些病人出院時是沒有傳染性的。這就造成目前能夠看到的現象，隨著時間的延長，病人的出院數據可能會逐漸增加。

第二是這個病的特點問題，目前看，早期的病人我們見到更多的是以發熱、乏力、乾咳為主要的臨床表現，有一部份嚴重病人可以出現呼吸困難甚至呼吸衰竭，以及原有基礎疾病會加重。隨着近期輕症病例的增多，有一部份病人並沒有肺炎表現，只有輕度發熱或者偶爾有一些乾咳，這也是目前看到的一些新的特點。

對於有網傳現在感染確診的病例應該在10萬左右，但是官方數據是只有4000多確診病例，從目前報告數據來講，我第一次聽到10萬個病人的數據，目前我們的數據每天都在進行實時更新，如實向全國、全球公告。

潛伏期傳染性的問題，對於新型冠狀病毒肺炎，我們還缺乏更多的了解，還有待深入研究。但是從一般的呼吸道傳染病規律來講，潛伏期在末期，也就是說病人快發病時是具有一定的傳染力的，在早期，按一般傳染病規律來講，是不應該有傳染性的。

台下中外記者皆佩戴口罩。（01直播）

焦雅輝表示，在組派醫療隊的時候，根據工作的任務和強度，先合理安排了醫療隊的結構，加大了常規人員的安排結構，這些人可以整體接管一個病區。並且考慮到了人員輪換輪替問題，在正常輪替的基礎上加大了人員輪替密度。並且在出發時已經對這些人進行了一輪診療方面，特別是醫院感染控制和個人防護方面的培訓，首先從這一點來保證他們的安全。

在他們到達武漢以後，國家衛生健康委前方工作組也積極同武漢和湖北當地的政府部門協調，為這些隊員就近安排賓館，解決他們的食宿問題，一方面是他們到達以後有食宿的安排，他們投入到工作以後，在他們所工作的定點醫院附近也緊急徵用了賓館，安排他們的食宿。考慮到現在湖北和武漢的防護物資比較緊缺，我們要求醫療隊在出發時也隨身備了一些防護用品。現在其他的省份防控壓力和形勢也很嚴峻，即便在這種情況下，各省份仍然克服困難，為醫療隊員帶上了必要的防護物資和生活的準備。

當然，現在在湖北和武漢的工作條件、生活條件肯定要比平時艱苦一些、緊張一些，但是我想，我們的這些隊員很多都是經驗豐富的，參加過非典，參加過MERS，甚至援非參加過伊波拉疫情的支援工作，都是非常有經驗的，我想我們的廣大醫務人員也會克服重重困難，做好相關的防治工作。當地政府部門也應該竭盡全力為他們提供生活和工作上的便利和保障。

記者會台下記者佩戴口罩。（01直播截圖）

焦雅輝表示，國家衛生健康委按照黨中央、國務院的部署，認真做好疫情的防控工作。國務院總理李克強昨天親自到武漢指導疫情防控的工作，也帶去了國家的醫療隊。據統計，1月24日第一批從上海和廣東派出醫療隊趕赴武漢，到目前已經有30支醫療隊一共4130人已經到達了湖北開展工作。醫療隊的人員構成有呼吸的、感染的、重症的，有醫生、護士，有地方的、有軍隊的，有西醫的、有中醫的，可以說，醫療隊的構成幾乎涵蓋了國家所有的資源和力量。

國家衛健委的委屬委管醫院也專門組成國家醫療隊緊急馳援武漢，中國中醫科學院中醫醫療隊，包括北京、上海、廣東，現在全國除了西藏兵團以及湖北自己以外，我們從其他所有的29個省區市都抽調了醫務人員趕到了武漢。今天還將有13支醫療隊大約1800人能夠到達武漢，截至今天晚上，將會有將近6000人來自全國各地的醫療隊支援湖北的疫情防治工作，我們的這些醫務人員會同湖北的醫務人員一起奮戰在抗擊肺炎疫情的一線。這些醫務人員不僅是在支援武漢，前方也對這些醫療力量進行了統一的調配，除了武漢以外，在黃岡、咸寧、孝感、仙桃、天門、潛江7個城市，我們的醫療隊都在那裏的定點醫院開展工作。

主持人通報疫情情況。（01直播）

主持人通報疫情情況。1月27日0-24時，30個省（區、市）報告新增確診病例1771例，新增重症病例515例，新增死亡病例26例（湖北省24例、北京市1例、海南省1例），新增治愈出院病例9例，新增疑似病例2077例。截至1月27日24時，國家衛生健康委收到30個省（區、市）累計報告確診病例4515例，現有重症病例976例，累計死亡病例106例，累計治愈出院60例。現有疑似病例6973例。

目前累計追蹤到密切接觸者47833人，當日解除醫學觀察914人，現有44132人正在接受醫學觀察。

今日（28日）上午，國家衛生健康委於委機關西直門辦公區新聞發布廳召開新聞發布會，介紹派出醫療隊支援湖北抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情有關情況。

據了解，本次新聞發布會的主持人是國家衛健委新聞發言人米鋒，國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝和北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺在場解答有關提問。台下嘉賓包括工信部運行局保障協調處處長諶凱。