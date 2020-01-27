【武漢肺炎】國家衛健委：流動人員管控追蹤是防疫情擴散根本手段

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。內地30個省、市、自治區已啟動重大突發公共衛生事件一級響應。 國家衛健委今日（27日）開始，每天上午舉行新聞發布會，通報疫情防控情況。 湖北省以及部分疫情比較多的地方，每天也將舉行新聞發布會。

中國疾病預防控制中心研究員馮錄召。（01直播）

馮錄召表示，在社區排查工作中，所有的居民都已經積極配合，尤其在兩周內、14周內去過武漢有旅行史或者居住史的人員，建議第一盡快到所在社區或者村里面進行登記，減少外出活動，尤其是人員密集的公共場所，第二是自離開疾病疫情地區，比如從武漢回來14天內連續每天要進行健康的自我監測，每天兩次測量體溫，條件允許的話盡量去單獨居住在有通風良好的單人房間，減少與家人的接觸機會。

賀青華介紹，根據應對新型冠狀病毒感染的肺炎聯防聯控工作機製印發的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情社區防控工作方案，社區是實施網格化管理的基礎，是傳染病防控的第一道防線。切實落實綜合防控措施，做到早發現、早報告、早隔離、早診斷、早治療，將有效的遏制疫情的擴散和蔓延。

他說，目前，疫情防控正處於關鍵時刻，必須充分發揮基層社區包括農村社區的動員能力，實行地毯式追蹤，網格化管理，將防控措施落實到戶到人，群防群控，穩防穩控，才能有效實現防輸入、防輸出、防蔓延。

國家衛健委疾控局一级巡視員賀青華。（01直播）

被問到社區醫院會否面臨人手不足的問題，賀青華指出，國家衛生健康委已經有部署要求，提出要求各地掌握基層的力量，實施指定定點醫療機構進行幫扶，這方面會要求到各地黨委政府切實了解各地的情況，醫療狀況，對一些條件差的要製定專門的有能力的醫療機構進行點對點、機構對機構、人對人的一些幫扶，落實一些地區能力不足、條件不夠的這些問題。

國家衛健委表示，疫情防控具體從四個方面：一是要進行外來人員管控、追踪，重點追踪來自疫情發生地區武漢市的人員；二是密切接觸者的管理要加強，對密切接觸者進行規範管理；三是環境整治要做事，大力開展愛國衛生運動，加強環境衛生整治力度，嚴格對社區疫情聚集的場所進行管控；四是健康教育落實到每個家庭、每個人，掌握防控知識。

國家衛健委表示，已組建河南、吉林、遼寧、山西、陝西、天津、重慶等7省市醫療隊共959人赴武漢支持醫療救治，繼續籌備後續醫療隊。另外，派出7個督導組，赴北京、河北、上海、河南、湖南、廣東、四川等省市開展督導，重點督導聯防聯控機制運行情況、值班值守情況、疫情監測落實情況、醫療救治工作情況、街道（鄉鎮）社區（村）防控情況、基層醫療衛生機構疫情防控情況等。

國家衛生健康委於委機關西直門辦公區新聞發布廳召開新聞發布會。（01直播截圖）

1月27日上午11時，國家衛生健康委於委機關西直門辦公區新聞發布廳召開新聞發布會，介紹《關於加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情社區防控工作的通知》有關情況。

國家衛健委新聞發言人宋樹立，國家衛健委疾控局副局長賀青華，中國疾病預防控制中心研究員馮錄召，對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的聯防聯控工作進行解答。

主持人表示，為進一步加強信息發布，方便大家了解情況，國家衛健委在近期計劃召開日行新聞發布會，通報疫情情況和防控工作，圍繞主題介紹當前的重點工作，普及相關防控知識，並且和大家進行交流。今天的主題是要介紹新型冠狀病毒感染的肺炎疫情社區防控工作的有關情況。