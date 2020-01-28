【武漢肺炎】習近平晤世衛總幹事：有信心有能力打贏疫情防控戰

新型冠狀病毒肺炎持續擴散，央視今日（28日）報道，國家主席習近平在人民大會堂會見世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。 習近平指出，中國政府始終本著公開、透明、負責任的態度及時向國內外發布疫情信息，積極回應各方關切，加強與國際社會合作。中方歡迎世界衛生組織參與本次疫情防控工作。

央視今日（28日）報道，國家主席習近平在人民大會堂會見世界衛生組織總幹事譚德塞。（央視）

習近平強調，當前中國人民正在與新型冠狀病毒感染肺炎疫情進行嚴肅的鬥爭。人民群眾生命安全和身體健康始終是第一位的，疫情防控是當前最重要的工作。

習近平指出，中國政府始終本著公開、透明、負責任的態度及時向國內外發布疫情信息，積極回應各方關切，加強與國際社會合作。（央視）

習近平指出，疫情是魔鬼，我們不能讓魔鬼藏匿。中國政府始終本著公開、透明、負責任的態度及時向國內外發布疫情信息，積極回應各方關切，加強與國際社會合作。中方高度重視同世界衛生組織的合作，中方歡迎世界衛生組織參與本次疫情防控工作，世界衛生組織專家已赴武漢進行實地考察。中方願同世界衛生組織和國際社會一道，共同維護好地區和全球的公共衛生安全。相信世界衛生組織和國際社會能夠客觀公正、冷靜理性地評估疫情。

習近平強調，我們完全有信心、有能力打贏這場疫情防控阻擊戰。

譚德塞表示，在疫情面前，中國政府展現出堅定的政治決心，採取了及時有力的舉措。（央視）

譚德塞表示，在疫情面前，中國政府展現出堅定的政治決心，採取了及時有力的舉措，令世人敬佩。習近平親自指揮、親自部署，展示出卓越的領導力。中方公開透明發布信息，用創紀錄短的時間甄別出病原體，及時主動同世界衛生組織和其他國家分享有關病毒基因序列。

譚德塞稱，中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模、中國效率，我們對此表示高度讚賞。我相信，中國採取的措施將有效控制並最終戰勝疫情。世界衛生組織堅定支持中國抗擊疫情採取的舉措，願同中方加強溝通和合作，提供一切必要協助。世界衛生組織堅持以科學和事實為依據作出判斷，反對過度反應和不實之辭。世界衛生組織高度讚賞中國在全球衛生事業中發揮的重要作用和作出的重要貢獻，願同中方繼續開展戰略合作。

(央視)