【武漢肺炎】袁國勇：新型病毒疫苗稍後可進行攻毒測試

新型冠狀病毒疫情肆虐，本港全城戒備。港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇昨日（28日）表示，港大微生物學系初步在噴鼻式流感疫苗基礎上，研發出針對新型冠狀病毒疫苗，當進行動物測試後，才能得悉疫苗是否有效。他今日接受商台電話訪問時透露，目前疫苗研發進展成功，稍後會進行攻毒實驗，成功後則可以用在人類身上，但是目前未知需時多久。

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袁國勇表示，疫苗是唯一能減低病毒危害的途徑。他表示新型冠狀病毒傳播力很強，甚至曾出現過一家六口都感染的狀況。他指早前已經將基因排序做出，並製造出長釘蛋白基因，將長釘蛋白基因置入人類細胞上，與噴鼻流感疫苗一起進入人體，使人體產生綜合抗體，抵禦流感病毒之外，也可以抵禦新型冠狀病毒。

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現在無時間表 成功後會與內地疫苗公司合作生產

他指，早前最大的困難是沒有病毒基因做測試，不過5日前已經得到病毒樣本，2日前種出病毒。隨後港大方面將會進行攻毒試驗，並進行動物實驗，但具體何時研究成功還不知道。若成功將會和內地疫苗公司合作，生產相關疫苗。

在今日港台的節目中，袁國勇也表示，早前已經成功分離病毒株。他於節目上稱，今次與過往疫苗不同，不是以滅活疫苗的做法，而是抽取病毒內部分蛋白注入人體。但他指現時無推出的時間表，需要視乎動物測試結果。他指現時仍無對抗新型病毒的藥物，但因今次病毒與沙士及中東呼吸綜合症為同組別病毒，故將測試當時有效的抗愛滋藥物對抗今次新型冠狀病毒的效用。