【武漢肺炎】新增兩宗初步確診　兩夫婦患者來自武漢　曾入住酒店

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎蔓延至本港，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（29日）新增兩宗初步陽性個案，分別是72歲男子和73歲女子。二人是來自武漢的夫婦，在本月22日乘坐國泰港龍KA853航班由武漢到港，並在昨日（28日）入住瑪麗醫院，現時正候覆檢結果。張竹君稱，二人在港曾入住兩間酒店，但暫時未核實其入住紀錄，所以不能公開酒店名稱。 截至今日，本港共有8宗確診個案及2宗初步確診個案；一名確診男子情況嚴重，正在瑪嘉烈醫院深切治療部留醫。

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22日乘KA853來港

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增兩宗初步確診個案，兩名患者都是長者，是一對夫婦，分別為72歲男子和73歲女子，兩人均為武漢居民，在本月22日乘坐國泰港龍KA853航班由武漢到港，並在昨日（28日）入住瑪麗醫院，現時正候覆檢結果。女士入院時有發燒超過38度，而歲男士則肺部X光片有花。

她又說，兩人聲稱來港探親，署方現正尋找其親友，亦會尋找兩人入住過的兩所酒店，但暫時未核實其入住紀錄，所以不能公開酒店名稱。

該兩間酒店房的清潔人員及其後的入住者，或會被列作密切接觸者，有需要會送往隔離營隔離。她指，較多確診個案的年紀較大，呼籲長者盡量避免外出，家人亦應密切留意長者狀況。

有消息指，患者曾入住中環四季酒店，而消防處昨晚（28日）11時18分接報，到中環金融街8號的四季酒店，因疑似傳染病個案須召喚救護車服務，相信與今日新增兩宗初步確診個案有關。

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