【武漢肺炎】浙江破獲網上銷售仿冒3M防護口罩　5人被刑事拘留

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全國各地，民眾恐慌下一時間一「罩」難求，結果就有不法商人製售冒牌口罩牟利。浙江義烏警方近日破獲一宗在網上銷售仿冒美國3M公司防護口罩的案件，至少有5人被刑事拘留。

網民爆料指浙江義烏有口罩工場製售冒牌3M口罩並銷售全國。（紅星新聞）

綜合內地傳媒報道，最初是有網民爆料，指浙江義烏北下朱村的口罩工場，其生產環境非無菌，工人不戴口罩、不戴正規手套，現場衛生環境惡劣。事緣是有網民打算購買一萬個3M口罩贈予武警，發現是冒牌後跟商家交涉，商家再三保證免費賠償兩萬個真貨，但一直未有兌現承諾。另有網民更稱，該工場製售的冒牌口罩銷往全國各地，涉及近700萬個口罩。

浙江義烏市監局聯同公安部門採取動行，當場查獲81箱口罩，共計超過15萬個。（紅星新聞）

當局指涉案5人是在微信上銷售仿冒3M防護口罩。（紅星新聞）

事件曝光後浙江義烏市監局聯同公安部門介入調查，雖然未有發現網民所指的冒牌3M口罩，但亦當場查獲70箱共10萬多個其他品牌的口罩，以及11箱共5萬多個無標記的口罩。此外，當局又指現場並非網民所指的口罩工場，但有檢獲兩個待郵寄包裹，內有15個其他品牌口罩。

當局其後再通報進一步調查結果，指經核查後，5名涉案男女通過微信銷售仿冒3M防護口罩，目前因涉嫌銷售偽劣產品罪已被警方刑事拘留。

（綜合報道）