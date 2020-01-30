【武漢肺炎】丹麥拒為諷刺中國漫畫道歉　中國大使：絕對不能接受

針對《日德蘭郵報》和漫畫作者的行為，以及丹麥首相和涉事媒體的回應，中國駐丹麥大使馮鐵回應稱，「上述行為超越了道德和文明社會的底線，絕對不能接受。」

馮鐵在1月28日接受丹麥國家電視廣播公司（DR）和丹麥電視二台（TV2）聯合採訪時表示，新型冠狀病毒感染肺炎疫情發生以來，中國政府和中國人民正全力抗擊疫情，一些同胞不幸失去了寶貴的生命。國際社會紛紛對中國政府和中國人民表達同情和支持，不少國家還伸出援手。在此時刻，《日德蘭郵報》刊載辱華漫畫，極大傷害了中國人民的感情。中國國旗是中華人民共和國的象徵，神聖不可侵犯，中國人民十分珍視國旗在心中的地位，褻瀆中國國旗，就是侮辱中國，侮辱中國人民。

針對丹麥相關人員辱華行為，中國駐丹麥大使館刊文回應。（中國駐丹麥大使館官網截圖）

馮鐵強調，言論自由不是沒有邊界和限制。「有丹麥朋友告訴我，在丹麥人們可以隨心所欲地說想說的話，我認為這不是事實，相信丹麥社會不會接受種族歧視、性別歧視以及對殘疾人歧視等言論。我們都是人，在別人遭遇不幸的時候，應該有起碼的同情同理心。言論自由不應以傷害其他國家和人民為代價，也絕不能成為侮辱中國和中國人民的藉口。你們只考慮自己的權利，卻傷害別國的尊嚴和人民的感情，這種做法極為自私和冷酷無情。」

馮鐵表示，《日德蘭郵報》和漫畫作者的行為超越了道德和文明社會的底線，絕對不能接受，應當受到嚴厲譴責。漫畫事件已造成嚴重影響，超過兩億中國網民對此事表示極大關注，數以萬計的中國人和外國朋友都表達了義憤。明智的人應有勇氣認錯，鑄成如此大錯仍死不道歉，只能表明該報和漫畫作者傲慢無知。

丹麥媒體《日德蘭郵報》1月27日借新型冠狀病毒疫情刊登「辱華」漫畫。該媒體28日拒絕對此事道歉，稱該漫畫並無「貶損或嘲笑的意圖」。而該國首相Mette Frederiksen則以「言論自由是丹麥傳統」為由，為《日德蘭郵報》的行為辯解。

針對此事，中國駐丹麥大使早前已發表嚴正聲明怒批稱，該丹麥媒體的做法挑戰了人性良知，越過了文明社會的底線，突破了言論自由的道德邊界。並對此表示強烈憤慨，嚴正要求《日德蘭郵報》和漫畫作者深刻反省，向全體中國人民公開道歉。