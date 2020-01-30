【武漢肺炎】網傳順豐快遞員截客口罩販賣　順豐：已報警查拍攝者

武漢肺炎疫情仍未受控，全國出現口罩搶購潮。近日有網民在社交平台上載影片，稱中國內地物流公司順豐快遞員將截留用戶包裹販賣，並說「日本到貨的N95口罩被我們截獲了」，引起關注。順豐則發聲明否認事件，稱是拍攝者捏造，已報警調查拍攝者。

近日有網民上載影片，疑似順豐快遞員「截獲」寄送的口罩販賣。之前已有多名網民投訴，透過順豐寄送的口罩「寄丟」、「多日遲遲未到」，令事件引起熱論。

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順豐官方昨（29日）晚發聲明回應稱高度重視事件，指根據影片畫面鎖定拍攝地為雲南順豐新迎分部虹橋社區營業點，而經調查確認，影片所稱「截獲他人口罩」的其實是影片拍攝者、張姓口罩廠商自己寄出的口罩，快遞員並無攔截他人貨件。

（網上影片截圖）

順豐表示已報警處理，警方正調查張姓拍攝者及為何謊稱口罩來源；順豐另指出，影片中營業網點員工未制止張男「惡意拍攝」行為，公司已展開內部調查。

順豐聲明全文：

接到網友資訊，我司高度重視，根據視頻拍攝畫面迅速核實鎖定視頻拍攝地為雲南順豐新迎分部虹橋社區營業點。經調取營業網點監控，以及與當班寄件快遞員核實，已確認視頻所稱「截獲他人口罩」其實是視頻拍攝者，口罩微商張某某自己所有和寄出的口罩。監控顯示，張某某一行兩人於1月29日16點30分左右到達我司網點寄件，絕對不存在攔截他人快件行為，17點10分其寄件資訊上傳系統。在其寄件期間，張某某拿手機進行了拍攝。我們已向昆明當地警方報警，目前警方正在調查張某某拍攝，並捏造謊稱口罩來源視頻的動機。

非常時期，我們深知每一個口罩的重要意義，危難面前也呼籲廣大網友理性看待和思考。同時，對於視頻中營業網點員工未及時制止張某某惡意拍攝行為，我司已開展內部調查，將根據公司管理制度予以處理。再一次感謝大家對順豐的關注和支持！

（微博）

（全文完）