【武漢肺炎】家人遭隔離被託村委會照料　腦癱兒獨自在家6天死亡

據內地自閉症兒童服務自媒體平台《大米和小米》消息，湖北黃岡一名農民鄢小文23日起和11歲自閉症小兒子因疫情防控被隔離，患有腦癱的大兒子鄢成在家中，託付村委會照料，然而，鄢成在卻在29日逝世。 鄢小文曾在微博發布消息指，鄢成這幾天內並未得到妥善照料，大小便無人清理，吃飯也沒有保障。 當地政府30日對媒體表示，已經成立調查組，對此事進行調查。

鄢小文是黃岡市紅安縣華河鎮鄢家村人，現年49歲，17歲的大兒子鄢成患有腦癱，妻子在小兒子滿一歲時發現次子又明顯異常而崩潰自殺。小兒子後來被確診自閉症，鄢小文辭職帶孩子。

鄢小文（圖左）和小兒子被隔離。（微博）

1月17日，鄢小文帶著兩個兒子從武漢漢口回到了家中，回家後第3天，他就發起了低燒，此後經過鎮衛生院經檢查，認為鄢小文疑似被感染。1月24日，鄢小文和小兒子被送到了紅安縣集中定點收治場所——杏花鄉衛生院。

鄢小文與另外一名疑似肺炎患者同住一間病房，沒有感染症狀的小兒子也和他們睡在一起。鄢小文擔心，小兒子在隔離病房很可能會被感染，而鄢成四肢癱瘓，需要有人餵食和全天照顧。為此，他向武漢心智障礙群體公益組織「蝸牛家園」求助，後者又向湖北省殘聯彙報此事。

鄢小文表示，自己和小兒子被帶離家時，大兒子鄢成身體健康，無發燒等異常。

鄢成（前）和弟弟合影。（微博）

「蝸牛家園」負責人朱文沁說，在省殘聯的過問下，紅安當地的殘聯找到鄢家村村委會，請求村裡給鄢成每天送一頓飯。

據朱文沁介紹，村委會幹部告訴她，從1月23日到28日，鄢成在24日下午吃了飯，26日晚上吃了點蛋黃派，28日，則由兩名村醫喂了兩杯氨基酸。而鄢成的二姑表示，1月23日，她去看望鄢成，喂了他一頓飯。1月24日，她又回鄢家給侄子喂了一頓飯，還換了尿不濕。接下來的3天，因為身體不適，她就沒去，再到1月28日，她又看到侄子，「情況就很差了。」

「他躺在躺椅上，頭懸空著，嘴巴和臉上都是髒東西，被子裡面也是。我帶有開水，把他嘴上臉上擦乾淨，換了尿不濕，喂了半杯開水，他吃了小半杯米飯，就不再吃了。」鄢成的二姑說。

鄢小文曾在微博上發文求助。（微博截圖）

29日中午12點35分左右，朱文沁還在微信上看到了華家河鎮衛生院院長發來的幾張照片，上面顯示，兩名穿著防護服的人正抬著在躺在擔架裡的鄢成。朱文沁還通過鄢小文得知，村委已在縣城裡找了一家隔離用的酒店，要把鄢成送去集中安置，這讓朱文沁連連致謝。

然而，就在當日下午兩點3分，村委會通知鄢小文，鄢成去世了。

朱文沁說，這些天來，她曾找殘聯、找家長組織、找她能找的一切關係，都沒有挽回鄢成的生命。「一個全身癱瘓、生活無法自理的孩子，在大冷天裡怎麼能撐得住？」

29日中午12點35分左右，朱文沁還在微信上看到了華家河鎮衛生院院長發來的幾張照片，上面顯示，兩名穿著防護服的人正抬著在躺在擔架裡的鄢成。（微博）

鄢小文此前曾在微博上發文向網民求助，不過，目前他的微博已經清空。

30日，《北京青年報》就此事聯繫到華河鎮政府，一位工作人員確認了鄢成的死訊，並稱紅安縣縣委縣政府已經組成了聯合調查組。這位工作人員表示，「現在對幹部的管理相當嚴格，我們不可能把一個腦癱的孩子留在家裡沒人管，肯定是做了工作，但現在孩子去世也是事實，上級部門會對我們進行調查，自然會有一個公正的說法。」