【武漢肺炎】莆田系醫院獲物資數倍於定點醫院？武漢紅會遭怒轟

1月30日，湖北省紅十字會第一次公佈了本次疫情以來該會接收捐贈物資使用情況。其中，定點診治發熱病例的武漢協和醫院（全稱「華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院」）僅收到個人捐贈的口罩3000個，捐款1.2萬元（人民幣，下同）。 武漢市仁愛醫院、武漢市天佑醫院分別收到企業捐贈N95口罩1.6萬個，共收到捐款36萬元。其中，有自媒體指，武漢仁愛醫院是內地爭議很大的「莆田系」醫院，不在這次肺炎疫情的徵用名單中，也不是發熱門診定點單位，獲得的口罩居然比協和醫院多幾倍。網民質疑紅十字會物資分配存在問題。 1月31日，在湖北省紅十字會辦公室工作人員回應稱：「領導們正在核查，研究這件事。」

事實上，收治了大量新型冠狀病毒感染病人的武漢協和醫院近來多次表示物資不足，其工作人員30日還在網上發文表示，院醫療物資即將全部用盡，現緊急請求社會支援。

武漢協和醫院重症病房。（新華社）

該院一名醫生在微博表示：「（物資）不是告急！是没有了！」，他說，該醫院物資即將全部用盡，呼籲社會幫忙。而《新京報》引述該院工作人員稱，防護物資屬消耗品，前線醫護人員每天都要使用，因此消耗很快，現急需防護服3000件、醫用N95口罩5000個、醫用外科口罩8000個、一次性隔離衣3000件、防護面罩1000個。上述工作人員表示，上述數目僅為參考，實際上是越多越好。

協和醫院的求助信息被包括《人民日報》官方微博在內地多家官方媒體轉載。

然而就在同一天，湖北省紅十字會首次公佈疫情發生以來該會接收捐贈物資使用情況。這份1月29日的公佈表顯示，有8000名醫護人員的武漢協和醫院，僅僅收到3000個普通口罩，1.2萬捐款，捐贈人顯示為陝西省韓女士。

此外，這份公佈表上的明細還顯示：武漢仁愛醫院和武漢天佑醫院分別拿到1.6萬個N95口罩，並共同拿到36萬元捐款，捐贈人顯示為北京森根比亞生物工程技術有限公司。

據查證，武漢天佑醫院全稱是武漢科技大學附屬天佑醫院，是1月25日武漢市衛健委所設61家發熱門診之一。

而武漢仁愛醫院，則是一家以整形、生殖為主業的醫院；武漢發熱門診、定點醫院清單中，未發現「武漢仁愛醫院」在列。

一家做整形、生殖的醫院，為何需要1.6萬個N95口罩，作為收治疫病患者主力之一的武漢協和醫院，反而只有3000個普通口罩？

有自媒體指，武漢仁愛醫院是莆田系醫院。莆田系是大陸福建莆田民營醫療從業者的總稱， 許多莆田系醫院被指長期遊走法律邊緣，涉嫌虛假宣傳等問題，耽誤患者治療，影響惡劣，2016年魏則西事件發生後，更成為眾矢之的。

仁愛醫院的百度廣告。

實際上，武漢紅十字會在本次肺炎疫情中多次遭到質疑。此前，武漢市委書記馬國強曾在27日表示，社會捐贈物資必須通過紅十字會，「省裡是要通過省紅十字會，武漢市是通過武漢市紅十字會來接受捐贈」。他稱，這樣「就是為了我們統一歸口，避免在現在疫情防疫防治的過程中，由於混亂被某些人鑽空子。」

然而武漢紅十字會收到的捐款和物資的發放速度卻被網民抨擊太慢：根據武漢紅十字會發布的信息，從1月22日-1月28日，累計收到捐款3.9億元，不過，到1月30日，才撥付5000萬元給疫情防控。不少網民質疑其動作太慢，有自媒體諷刺稱：「剩下的3.5億元，可能是想留到2021年春節吧。」

武漢市委書記馬國強此前表示，捐贈物資均需經紅十字會。（影片截圖）

對網民的批評，武漢紅十字會常務副會長陳耘解釋稱：「武漢市紅會只有十個人，湖北省紅會有二十多個人，人手非常緊張。武漢市政府非常重視，統計局給我們搞了三十個人，專門負責物資清點、登記。否則我們一共十個人，怎麼也搞不了。經常網上有人罵我們，挺委屈的。」

但網民並不「收貨」：

「人手不足不是理由，你這麼重要的一個單位，在這種重要的時刻，有沒有辦法，有沒有能力，該不該申請協助，誰敢對你單位的協調要求說不？人少是藉口嗎！」 「反映這個困難多派人多派有指揮協調能力的人來這個活可以嗎？或者換別的隊伍來管可以嗎？」 微博網民評論

1月31日，內地媒體《封面新聞》撥打了湖北省紅十字會官網公佈的辦公室電話，就口罩分配等問題提問。對方接電話的工作人員表示，會記錄記者所反映的問題，同時，她表示，「領導們也正在核查和研究這件事，相信稍晚會對社會有一個公佈，請繼續關注官網。」

（綜合報道）