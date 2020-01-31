【武漢肺炎】國家衛健委：戴口罩跳廣場舞容易缺氧　建議暫時別跳

﻿武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，內地31個省、市、自治區已全部啟動重大突發公共衛生事件一級響應。 國家衛健委從1月27日開始，每天舉行新聞發布會，通報疫情防控的有關情況，並回答中外傳媒提問。今日（31日）的記者會，介紹疫情防控工作中重點人群和社區組織的健康防護情況情況。

被問到疫情期間可不可以每天短時間的出去進行短暫的戶外活動，如散散步，或者戴著口罩跳廣場舞時，詹慶元指，短時間公園散步是可以的，但是老年人出去的時候一定要注意避免到人多的地方，這是非常重要的。建議去公園要人少一點，離家近一點，盡量不與其他人聚集交談，來回盡量避免乘坐公共交通工具。

對於廣場舞，他建議先不要跳，因為跳舞本身可能會增加交叉感染的發生率，而且跳舞時氧耗量明顯增加，戴著口罩跳廣場舞更加容易缺氧，尤其對有基礎疾病的老年人，比如高血壓、冠心病、慢阻肺、腦動脈硬化的患者，戴著口罩跳廣場舞還是有一定風險的。所以，建議大家等疫情控制以後再開始跳廣場舞。

今日（31日）的記者會，介紹疫情防控工作中重點人群和社區組織的健康防護情況情況。（01直播）

民政部養老服務司李邦華副司長表示，這次疫情的特點是老年人是易感人群，所以加強養老機構的防控是我們養老機構目前的首要工作，也是2020年全國養老院服務質量建設專項行動的首要工作。民政部已在1月28日下發了養老機構的疫情防控指南第一版，這個指南對養老機構做好疫情防控提出了七個方面45條措施，總的來講，外控輸入，內防感染，我們要求養老機構建立疫情防控領導機制，必須盡快的完善和啟動應急預案。

在社交平台上，一些城鎮和社區也發出了通知，勸阻外地人員不要返程和租戶入住的消息。對此，陳越良表示，根據聯防聯控工作機製印發的《社區防控方案》，要求未發現病例的社區的主要防控策略是外防輸入，村和社區勸阻外地返程租戶返程的初衷是為了防止疫情輸入，阻斷疫情傳播，出發點是可以理解的。

他指出，假期即將結束，外地返程人員會不斷增加，不宜搞「一刀切」勸阻他們返程。建議村和社區採取更加符合現實情況的措施，比如提前與外地租戶聯繫，對可以暫緩返回工作地的，可以協商一致，暫緩返回。對確需返回工作地的，做好登記統計，向有關部門報告，在當地衛生健康部門的指導下，協調固定場所對返程人員開展集中醫學觀察，並將其納入重點關心人群，加強發熱和症狀監控。

中日友好醫院肺炎防治專家組組長、呼吸4部主任詹慶元。（01直播）

對於「二次感染」和「後遺症」的問題，詹慶元稱，從一般的病毒感染規律來看，病毒感染之後都會產生一定的抗體，對人體產生保護作用。但是有的抗體可能持續時間沒有那麼長，所以這些已經痊癒的患者還是有再感染的風險，因此治癒的患者應該加強防護。

對新型冠狀病毒感染，詹慶元指，從臨床上發現，主要還是累及肺，對輕症的患者應該沒有後遺症，但是對於重症患者，可能在一段時間內會遺留一定的肺的損害修復的變化，比如肺纖維化。就他從臨床的經驗來講，肺的修復能力是非常強的，絕大部分的肺纖維化都是可以修復的。但是對極重的，非常非常重的極少數的患者，可能會在比較長的時間內留下一點肺纖維化，需要加強後期的隨訪。

北京市朝陽區奧運村街道辦事處南沙灘社區黨委書記 張驚制。（01直播）

社區層面的防控工作方面，陳越良表示，社區防控是疫情防控的基礎環節，疫情發生以來，民政部和地方各級民政部門動員城鄉社區組織減少社區人員聚集，加強社區服務設施和各類活動管理，協助做好健康監測、病例管理、宣傳教育、環境整治等工作取得了積極成效。

他指出，下一步準備著力就以下六個方面進一步做好工作：一要引領到位，充分發揮基層黨組織的戰鬥堡壘作用和黨員的先鋒模範作用，內防擴散，外防輸出；二是要動員到位，充分發揮城鄉社區組織作用；三是要排查到位，由城鄉社區組織、村居委會、小組長、樓門洞長、物業企業服務人員、志願者對居民院落、小區、駐區單位、商業企業等進行仔細摸排；四是要監測到位，在疾控等機構的指導下，由城鄉社區組織會同基層醫療衛生機構對來自疫情發生地區的人員、外地返回居住地的人員進行有效管理，加強發熱和症狀監測，追踪督促其居家醫學觀察14天；五是要暖心到位，進一步做好困難家庭和人員幫扶工作；六是要宣傳到位，大力宣傳社區防控各項政策措施，宣傳社區防控工作中表現突出的社區組織。

他指出，這「六個到位」在信息社會中完全可以藉助信息手段來實現，比如通過社區QQ群、微信群，APP，建立起自己的社區防控群，共同商量解決社區中共同關切的事兒，同時還要運用好政府服務熱線，及時收集社區居民的訴求。

民政部基層政權建設和社會治理司司長陳越良。（01直播）

詹慶元表示，老年人得肺炎，實際是很常見的臨床現象，因為老年人的抵抗力是很弱的，所以在這次疫情的過程中，老年人也出現了很普遍的現象，就是易感、易重，對這個人群的疫情防控是很重要的。

他作出三項建議，第一，如果老人在家裡，家人要更加關注老人的日常生活，保持通訊暢通。同時要常備體溫表和口罩。由因為老年人發病可能和年輕人發病不一樣，主要表現為日常的生活狀態的變化，所以這一點大家要高度關注。希望在緩解社會疫情的同時，能增加家庭的溫情。

第二，如果有外出，要盡量減少，同時要避免各種聚會，同時要遠離有咳嗽和發熱的人群。外出的話一定要戴口罩，包括坐電梯、坐公交。再就是一定要勤洗手，尤其是外出回來之後，或者是收了快遞之後。外出戴口罩時一定要把鼻樑的夾子按好，保持口罩很好的密閉性，這點非常關鍵。

第三，對於行動不便和交流有困難的人，家人要更加關心他的體溫、飲食、睡眠和精神狀態的變化。

米鋒表示，世界衛生組織總幹事譚德塞宣布新型冠狀病毒感染的肺炎疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」。中國政府高度重視新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作，已經採取最嚴格的防控措施，有信心、有能力有效控制並最終戰勝疫情。希望國際社會理解和支持中國的疫情防控工作，並與中方一道，按照《國際衛生條例》和世界衛生組織建議，共同做好疫情防控，維護地區和全球公共衛生安全。

對於黃岡市委已提名免去市衛生健康委主任職務。他表示，疫情發生以來，衛生健康系統一直把防控工作作為頭等大事，要求各級領導幹部特別是主要負責同志堅守崗位、靠前指揮。國家衛生健康委已經派出工作組，對各省防控措施進行了檢查指導。感謝媒體對疫情防控工作的監督，將繼續加大督導力度，推動各項防控措施落細落實，堅決打贏疫情防控阻擊戰。

衛健委新聞發布會主持人、宣傳司副司長米鋒。（01直播）

國家衛健委新聞發布會主持人米鋒表示，老年人、孕產婦和兒童是疫情防控需要關注的重點人群，社區防控是疫情防控的基礎環節，接下來又要迎接大量人員流動，做好社區防控對有效遏制疫情播散和蔓延至關重要。他同時介紹，截至1月30日24時，累計報告確診病例9692例。現有重症病例1527例，累計死亡病例213例，累計治愈出院病例171例，共有疑似病例15238例。

他強調，衛生健康系統一直把防控工作作為頭等大事，要求各級領導幹部特別是主要負責同志堅守崗位、靠前指揮。國家衛生健康委已經派出工作組，對各省防控措施進行了檢查指導。

國家衛生健康委於1月31日下午3時在委機關西直門辦公區新聞發布廳召開新聞發布會，介紹新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作中重點人群和社區組織的健康防護情況。

今日衛健委新聞發布會發言人是宣傳司副司長米鋒，在場專家包括民政部基層政權建設和社會治理司司長陳越良， 中日友好醫院呼吸與危重症醫學科呼吸四部及五部主任詹慶元和北京市朝陽區奧運村街道辦事處南沙灘社區黨委書記張驚制。