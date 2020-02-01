【武漢肺炎】武漢市委書記：未當機立斷導致疫情輸出，感內疚自責

1月31日晚，央視新聞頻道《新聞1+1》，主持人白岩松連線湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強，了解公眾關心的疫情問題。 馬國強在節目中表示，如果能早一點採取措施，防疫效果可能會更好；他又說，現在疫情擴散，影響國內外，他感到內疚、愧疚、自責。

馬國強稱，武漢市去年最初發現幾名患者後引起警覺，衛計部門開始上報，至12月30日、31日在多家醫院也發現了類似患者，於是將病情上報國家衛健委，國家衛健委此後派出指導組、專家組指導武漢工作；此後，1月12日、13日，隨著病例增加，特別是泰國發現病例，武漢方面採取機場測溫、高鐵站測溫的措施；此後，20日李克強召開常委會把這類新型肺炎界定為乙類傳染病。

武漢市委書記馬國強在節目中接受採訪。（央視截圖）

馬國強稱，如果能早一點採取措施，效果可能會更好：「比如說在12、13號，測溫的那天，是否可以採取像23號採取的控制飛機、高鐵、汽車、輪渡出行。那時如果採取措施，可能疫情會有所緩解，不至於像現在這樣一種狀況。」

馬國強又稱，這一段時間感到內疚、愧疚、自責，他說，如果早一點決定，採取像現在嚴厲的管控措施，結果會比現在要好，對全國各地的影響會小，也會讓黨中央、國務院少操心。他說，由於我們工作沒有做好，沒有當機立斷，導致疫情輸出到了國外、輸出到了國內。

白岩松亦在節目中提及近日陷入爭議的武漢慈善機構問題：武漢慈善機構是否可以通過新聞發佈會等方式，回應關切、接受監督並倒逼自己能力的提升？

對此馬國強稱，已經責成武漢的慈善機構，每三天發佈接受捐贈的情況，捐贈物品使用的去向，在網上要公佈接受了什麼地方的什麼物資，分配到了什麼地方，廣泛接受社會的監督。

馬國強最後還表示，現在最重要的撫慰，是習近平總書記、黨中央，沒有忘記武漢人民，始終在關心關愛武漢人民。