【武漢肺炎】陳馮富珍：中國抗疫表現全球「點讚」

武漢肺炎在中國內地爆發，所有省、自治區和直轄市都有感染個案，更輸出至全球多個國家，香港亦陸續出現確診個案。香港衞生署前署長、世界衞生組織前總幹事陳馮富珍，在接受《新華社》訪問時表示：「對中國的表現，全球都『點讚』。」

列「國際關注突發公共衞生事件」很合理

早前將武漢肺炎的全球風險由中等提升至高風險，世衞當時的解釋是「風險評估中犯錯」，並將武漢肺炎列為「國際關注的突發公共衞生事件」。陳馮富珍稱，這是一個科學的判斷，是很謹慎、很合理的決定，目的是為了更好地控制疫情，不讓疫情在全球散播。

強調世衞不是不信任中國處理疫情

陳馮富珍強調，定為「國際關注的突發事件」是要其他國家和地區做好防控工作，不是針對某一個國家，也不是針對中國，更不是對中國處理疫情方面的不信任。

她表示，世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）多次讚揚中國在疫情防控方面透明、公開、速度快，能在一個星期左右就把新病毒的基因序列測好，通過世衞與全球分享。

陳馮富珍表示，武漢肺炎定為「國際關注的突發事件」不是針對中國，更不是對中國處理疫情方面的不信任。（新華社）

陳馮富珍又指，港府在防控傳染病方面有很好的基礎，也積累了很多經驗，港府能夠判斷在甚麼時候採取甚麼措施，「他們都做得很合理」。

陳馮富珍在2003年「沙士」期間，為香港衞生署署長，曾表示內地以「國家機密」為理由而拒絕發布消息，而在傳播初期港府並沒有公開疫情，市民唯有在網上收集傳媒報道的資料再整合。其後立怯會專責委員會報告，亦指「陳馮富珍醫生未有充分重視廣東於2003年1月及2月初出現非典疫情的『 軟性情報』（soft intelligence），她對此應負上責任」，又沒有在世衞為沙士命名後列入法定呈報疫病，「表現未能令人滿意」。

其後陳馮富珍當上世衞總幹事，曾處理2014年導致超過1萬人死亡的伊波拉疫情。外界批准世衞在處理這次疫情時反應遲頓，她在任內最後一次演說時，承認處理不善要負上個人責任。