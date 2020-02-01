【武漢肺炎】驚傳湖北陽新縣為防疫切斷網絡　官方解釋只停網吧？

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【武漢肺炎 恐怖傳聞】新型冠狀病毒武漢肺炎疫情不緬擴大，日益嚴峻。大陸各疫區尤其源頭武漢已死傷枕藉。香港亦已有11宗確診，醫療防疲資源如口罩嚴重短缺，市民疲於奔命搶購口罩，境況堪虞。1月29日，湖北省黃石市陽新縣的「陽新縣新型冠狀病毒感染肺炎防控指揮部」發文指示陽新縣電信公司即日起切斷全縣互聯網上網服務營業場所的網路信號接入服務。消息引發「斷網」恐慌！

（資料圖片）

1月29日，湖北黃石陽新縣新型冠狀病毒感染肺炎防控指揮部發布通報，稱根據疫情防控工作的重要部署，將切斷全縣互聯網上網服務營業場所網絡信號接收服務。下為指示公告全文擷圖（點擊放大圖片細睇詳情）：

1月29日，湖北省黃石市陽新縣的「陽新縣新型冠狀病毒感染肺炎防控指揮部」發文指示陽新縣電信公司即日起切斷全縣互聯網上網服務營業場所的網路信號接入服務。（網上圖片）

大陸和部份香港網民都流傳此「斷網」消息，懷疑官方是為了封鎖網絡消息或堵塞湖北人跟外界聯絡的渠道。目前，此指令公文已「下架」，原先刊出的陽新縣人民政府官網已經刪除（點擊放大圖片細睇詳情）：

多間網媒如《騰訊網》《澎湃新聞》App版、《中國禁聞網》《中國數字時代》都有留底。可見消息屬實。（點擊放大圖片細睇詳情）：

然而《新浪新聞》轉載《新京報》消息。1月30日下午，該指揮部回應稱，只切斷經營場所網絡，此舉主要是為了減少公共場所人員聚集。（點擊放大圖片細睇詳情）：

翻查紀錄，陽新縣人民政府官網於29日同日另刊有公文《關於對全縣各類經營場所進行嚴格管理的通告（第5號）》。公文第二項「禁止營業的經營場所範圍」列明「為減少人員流通，降低新型冠狀病毒感染風險，全縣范圍內所有餐飲業、活禽市場、茶樓、服裝、電器、房屋銷售、建材銷售、汽車修理、美容、理髮、洗浴、KTV、婚慶、花店、景區、遊樂場、娛樂室、台球室、影劇院、網吧、書店、體育館、游泳館、健身房等經營場所一律關門停止營業。」似乎官方此文曷為了釋疑？（點擊放大圖片細睇詳情）：

大陸網民對經營場所的斷網安排，當日也議論紛紛。雖然政策下市面可以上網的地方大減，但似乎大多數也不太擔憂？（點擊放大圖片細睇詳情）：

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