【武漢肺炎】駐鄂解放軍接管武漢生活物資配送　逾200噸供應超市

武漢疫情持續蔓延，且確診人數迅速攀升。日前，根據中部戰區命令，駐鄂部隊抗擊疫情運力支援隊正式抽組成立，開始承擔武漢市民生活物資配送供應任務。

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據央視新聞2月3日報道，經中共中央軍委批准，根據中部戰區命令，駐鄂部隊抗擊疫情運力支援隊2月2日正式抽組成立，開始承擔武漢市民生活物資配送供應任務。

2月2日7時，駐鄂部隊抗擊疫情運力支援隊出動50台軍用卡車，將200餘噸生活物資從武漢市各大配送中心調運至武漢三鎮，供應各大超市，保障武漢市民生活。這是這個運力支援隊臨時抽組以來，執行的首次支援運輸保障任務。

據了解，這個運力支援隊共130輛軍用卡車、260多名官兵，從2日起，他們將根據地方配送中心的每日需求，派出運輸力量保障武漢市民生活物資配送。這個運力支援隊人員和車輛主要從空降兵軍、空軍武漢基地、陸軍勤務學院訓練基地等駐軍部隊和軍事院校中臨時抽調，絕大多數官兵都是部隊的黨員和骨幹。

隨着疫情持續擴散，中共中央軍委後勤保障部1月24日率先展開應對突發公共衛生事件聯防聯控工作，組織軍隊專業醫療力量投入新型冠狀病毒感染肺炎疫情的防控。

1月24日當晚，解放軍就派出3支醫療隊共450人，分別從上海、重慶、西安三地乘坐軍機出發，於當晚23時44分全部抵達武漢機場，1月25日正式加強投入到武漢地區指定接診新型冠狀病毒感染的肺炎病例較多的地方醫院開展救治工作。

2月2日，隨着武漢火神山醫院正式交付，解放軍也正式接管這座緊急修建的醫院。

同日，新華社報道稱，經中央軍委主席習近平批准，解放軍抽調1,400名軍醫，於2月3日起正式承擔火神山醫院醫療救治任務。

這些抽調的人員來自聯勤保障部隊所屬醫院（950人），以及先期抵達的陸軍軍醫大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學450人。另外解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院共15名專家組成專家組。

另外，解放軍空軍也於2日出動8架大型運輸機，從瀋陽、蘭州、南京、廣州起飛，空運醫療隊隊員和醫療物資飛赴武漢。