【武漢肺炎】回應美國「封關」　外交部：對中國疫情反應過激過度

武漢肺炎疫情持續，一些國家相繼宣布對中國公民入境採取限制措施。其中，美國將赴華旅行風險級別提升到最高級別，並暫時禁止14日內曾前往中國的外國人入境。 針對美國有關安排，中國外交部發言人華春瑩表示，美國對中國疫情反應過激過度，不斷製造和散播恐慌，「帶了一個很壞的頭」。

美國1月31日宣布進入公共衞生緊急狀態。總統特朗普（Donald Trump）簽署命令，暫時禁止14日內曾前往中國的外國人入境，美國公民和永久居民的直系親屬則不在此限。行政命令美東時間2月2日下午5時生效。（資料圖片）

華春瑩指，疫情發生以來，中國政府一直本著對人民健康高度負責的態度，採取最全面、最嚴格的防控舉措，很多舉措遠超出《國際衛生條例》要求，被世衛總幹事稱讚為「設立了應對疫情暴發的新標杆」。譚德塞亦明確表示，宣布新型冠狀病毒疫情為「國際關注的公共衛生突發事件」的原因，並非是對中國投下「不信任票」，與之相反，世衛組織對中國控制疫情爆發的能力懷有信心。沒有理由採取不必要的國際旅行和貿易限制措施。

華春瑩稱，絕大多數國家對中方抗擊疫情舉措表示讚賞和支持，對近期中國公民入境採取或加強檢疫防疫等措施，中方表示理解和尊重。但與此同時，也有一些國家，特別是美國對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，顯然與世衛組織建議背道而馳。

華春瑩指，世衛組織對中國控制疫情爆發的能力懷有信心。（資料圖片）

華春瑩表示，美國政府迄今未向中方提供任何實質性幫助，卻第一個從武漢撤出其領館人員，第一個提出撤出其使館部分人員，第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施，」不斷製造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭。」

華春瑩又道，根據美國疾病控制與預防中心近日報告，美國2019-2020年流感季已經導致1900萬人感染，至少1萬人死亡。截至2月2日，中國確診感染新型冠狀病毒肺炎17205例，死亡361人，治愈475例。美國國內僅11例確診，「這些數字對比發人深思。」

華春瑩指出，加拿大衛生部長明確表示，加拿大不會跟隨美國限制中國人以及去過中國的外國人入境，「這與美方的行為形成鮮明對比。」希望有關國家理性、冷靜、科學判斷和應對。中方願繼續本著公開透明和高度負責任態度，與世界衛生組織和國際社會加強合作。我們也有信心、有能力，盡快打贏這場戰役。