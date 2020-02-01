【武漢肺炎】澳洲封關：禁止旅客由中國入境！香港人仍可領簽證？

【武漢肺炎】由於中國和香港的疫情越來越嚴重，全球都陸續出現確診個案，各地先後都實施針對中國和香港的封關措施，包括越南、意大利等。最新（2 月 1 日）澳洲也作出相應安排，禁止旅客由中國入境，但包不包括香港呢？而現時香港人又能否申請澳洲簽證呢？以下為大家解釋。

禁外國人由中國入境

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日（2 月 1 日）表示，為防止武漢肺炎疫情擴散，澳洲政府宣布禁止所有非公民由中國入境。而澳洲公民、澳洲永久居民及其直系親屬不受此限，不過入境後要自我隔離 14 日，澳洲也正打算派包機到中國撤走當地的澳洲公民。以上政策將不包括香港，則所有人仍可在香港飛往澳洲入境。

禁止旅客由中國入境（Google 圖片）

更新前往中國的旅遊警示

澳洲外交部更新對中國內地的旅遊警示，澳洲駐香港及澳洲的 Facebook 專頁也強調，呼籲澳洲公民要考慮前往中國的必要，以及盡量不要前往湖北省。

澳洲簽證

目前澳洲政府也只是禁止外國人由中國入境，因此本身已經有澳洲簽證（有效期一年）的香港旅客，仍可以從香港入境澳洲，以及可以在澳洲電子簽證 ETA 官網上申請簽證。不過，由於武漢肺炎的疫情沒法估計，各個地方對中國和香港的封關安排也可能隨時變更。如果有打算近期（一年內）會前往澳洲的話，最好盡快在網上申請澳洲電子簽證。

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澳洲電子簽證 ETA 申請官網（按此進入）