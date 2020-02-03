【武漢肺炎】188間外資企業捐款近11億　美國企業捐近2.8億排第一

新型肺炎疫情仍在持續擴散，內地不少外資企業紛紛以捐款捐物方式支援抗疫。 據中國社會科學院責任雲研究院統計，截至2月2日（周日），188家外資企業捐贈10.96億元（人民幣，下同），美國、香港、印尼、韓國、英國的企業捐贈額暫居前列。

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據中國社會科學院責任雲研究院統計，截至2月2日，美國企業共捐款近2.8億，香港企業共捐款1.8億多，印尼企業共捐款1億多，韓國及英國企業均共捐款逾8200萬。

1月31日至2月2日的3天中，來自美國、香港、韓國、荷蘭、日本的企業新增捐款最多，共計1.66億元。新增大額捐贈包括中國三星3000萬，飛利浦（中國）1500萬，以及SK中國、安利、NBA、歷峰集團、沃爾沃、本田、朗新科技均捐贈1000萬。

最高捐款金額為1億元

截至2月2日，外資企業捐贈數額排行榜中，印尼的金光集團APP（中國）以1億元排第一，白羅斯的Wargaming以7千萬排第二，英國的利潔時集團以5060萬排第三。

內媒報道指，江蘇省僑商總會永遠榮譽會長、金光集團董事長兼總裁黃志源通過中國華僑公益基金會捐款1億元和價值35萬元的清風消毒濕巾，用於抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情。同時，金光集團APP（中國）下屬金紅葉集團也緊急加工生産疫區需要的消毒防護品。

Wargaming的捐助工作將全權交由其中國戰略合作夥伴360集團落地執行，在國內醫療物資產能不足的情況下，捐款將優先用於境外採購醫療防護物資。利潔時集團新一輪的捐贈包括緊急籌措的價值2千萬元的消毒物資，和現金3千萬元，有關現金捐贈將用於支持勤洗手等良好衛生習慣的推廣和普及，降低病毒通過手部接觸進一步傳播的可能。

（綜合報道）