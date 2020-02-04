【武漢肺炎】國家衛健委：輕症患者佔絕大多數　樂見拐點早日到來

國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝今天（4日）在記者會上表示，這一次新型冠狀病毒感染的肺炎患者絕大多數還是輕症，非常樂於看到疫情發展形勢的拐點能夠早日到來。

焦雅輝表示，這次疫情中，絕大多數患者還是輕症。（資料圖片）

有外媒記者在記者會上問道，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山說高峰周六（8日）將逐漸到達，也會下降。但是今天一天新增確診人數增加了不少（3235宗），且新增死亡病例逾60人。鍾南山的預測是正確的嗎？還是說現在疫情還是有一些反覆？

焦雅輝表示，這一次新型冠狀病毒感染的肺炎患者中，絕大多數患者還是輕症，至於當前疫情發展的形勢甚麼時候能夠出現拐點，「我們也非常樂於看到這個拐點能夠早日到來」。

她指出，當局目前已採取一系列非常嚴格的措施，包括社區防控和對人群的防控措施。在交通方面，航空、機場、車站、碼頭等諸多地方都加強了疑似病例的早期發現。在醫療救治方面也採取了一系列措施，包括在醫療機構設立預檢分診和發熱門診的制度，提高檢測的能力和效率，縮短從病例的發現到確診的時間，只要發現是疑似病例，就要求立即轉到定點醫院隔離治療。

對於重症病例，焦雅輝稱，要求按照「四集中」原則（集中患者、集中專家、集中資源、集中救治）集中到定點醫院，按照國家和省級的專家團隊要求，重症患者採取「一人一策」的方式，提高救治成功率。

她也提到，相信只要每一個人都能夠按照政府要求，戴口罩、多洗手、室內常通風，儘量減少不必要的出行和聚會，讓居家隔離防控的措施落實到位。在全國都馳援湖北、馳援武漢的醫務工作者共同的努力下，相信拐點的這一天一定會儘早到來。

（國家衛健委）