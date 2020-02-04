【武漢肺炎】捐贈分配亂象叢生　民政部副部長赴武漢調研紅十字會

撰文： 最後更新日期： 2020-02-04 19:29

武漢肺炎疫情亦折射出中國慈善背後的亂象。官媒今天（4日）發布消息稱，中國民政部副部長王愛文近期率工作組赴武漢市，並調研了紅十字會。

據中國民政部網站消息，王愛文率領的工作組於2月2日至4日，走訪了湖北省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部社會捐贈組，與負責捐贈工作的湖北省副省長萬勇交換了意見。

同時，王愛文調研了湖北省紅十字會、湖北省慈善總會、湖北省青少年發展基金會及武漢市紅十字會、武漢市慈善總會，並在現場指導捐贈款物管理分配等工作，以及向有關單位傳達了國務院領導指示批示精神。

中共總書記習近平在2月3日的政治局常委會會議上，將新型冠狀病毒疫情描述為對中國治理體系的一次大考，並誓言要追究官員在應對危機不力方面的責任。

隨後，湖北省紀委監委2月4日便發布消息稱，省紅十字會有關領導和幹部在疫情防控期間接收和分配捐贈款物工作中存在不擔當不作為、違反「三重一大」規定、信息公開錯誤等失職失責問題。

與此同時，湖北省紅十字會三名黨組成員被免職處理。

武漢肺炎疫情爆發後，大量社會捐贈湧入武漢和湖北，但當地醫療機構物資一直緊缺，有一線醫務人員甚至得手工製作口罩、以垃圾袋做防護服。有媒體曝光，武漢紅十字會物資接受倉庫中，各種物資堆積如山，但前來領取的醫生卻因為「手續問題」，無法領到急需物資。

武漢紅十字會則回應說，由於大量捐贈湧入，武漢紅十字會人力不足，無法保證高效迅速發放；此外，並非所有捐贈物資都能在醫療一線使用，因此無法派發給醫院，達到醫療使用標準且急需的物資還是不夠。