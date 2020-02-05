【武漢肺炎】陸委會：今明兩天不會有第二批武漢台人返台

早前有消息稱，第二批武漢台人將於2月5日包機返台，被台官方否認。台陸委會發言人邱垂正於當地時間2月5日表示，由於第一批台人返台出現一名確診病例，後續程序必須更加嚴謹，「今明兩天不會有加班機返台」。

他並強調，所謂2月5日有第二批包機的消息都是單向訊息，兩岸實務溝通上並沒有出現，若有人被誤導，不是台政府的問題。

邱垂正強調，返台完整名單必須前一天交給台方審查無誤後，才能執行。今明兩天沒有武漢台人的返台加班機。（楊家鑫／多維新聞）

2月5日，台陸委會舉行臨時記者會，邱垂正指出，由於第一批武漢返台旅客當中，已有一個確診病例，後續處理需要更嚴謹，包括台方將與對岸協調如何強化防檢疫作業的執行方式；老弱病等優先，完整名單需於啟航前一日交給台方，俟審查入境資格無誤後再予執行；台灣隔離收容能量有限，執行下次任務前，須做好充足準備。

邱垂正強調，上述三原則必須得到滿足，不能便宜行事，後續工作需要充分協調與準備，目前陸續還在溝通協商中，完成後才能執行後續作業，今明兩天不會再有加班機返台。

關於湖北台灣同胞返台救援會代表徐正文不斷對外披露第二批包機訊息，陸委會表示，2月5日有第二批包機返台的說法，實務溝通上並沒有出現，都是單向訊息。如果有滯留的台人被誤導，這都不是台政府的問題，也希望不要有人在沒有和台政府聯繫查證之下，刻意誤導，讓台人失望。

針對台方究竟透過什麼管道、人與陸方溝通第一批包機返台，邱垂正僅表示，是透過既有溝通聯繫機制，以兩岸春節包機模式進行溝通。第一批返台有賴雙方共同合作，台商與各界人士都有協助，台方都很感謝。

至於暫緩第二批包機，他說，由於第一批沒有達到原先構想的弱勢優先，後續溝通會做為重點，希望陸方前一天把名單交給台方，不要讓第一批情況再出現。

外傳陸方不希望與台方有官方接觸，希望以春節加班機形式處理，避免形成「撤僑」印象。兩岸春節加班機時間只到2月8日，在此之前加班機是否還可能成行，邱垂正僅表示，對此「沒有評論」，「今明兩天不會有加班機」。

邱垂正表示，不是說陸方的防疫工作沒有做，第一批還是有拒絕一位發燒者登機，只不過回台後還是有一名確診，因此台方要更加嚴謹。將在兼顧國內防疫與國人權益、國內執行能量的前提下，處理武漢台人返台事宜。