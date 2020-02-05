【武漢肺炎】200多警力全天候駐守火神山醫院　確保醫院治安秩序

武漢專門為收治新型冠狀病毒肺炎疫情患者的火神山醫院交付使用後，200多名警力駐守，展開全天候勤務。

+ 3 + 2

據新華視點2月5日發佈消息稱，武漢火神山醫院2日交付使用後，為確保病人安全轉運，確保醫院及其周邊治安、交通秩序，武漢市公安局組織200餘名警力駐守火神山醫院，展開全天候勤務。

同時，一支警容嚴整、防護齊全的特警隊伍在火神山醫院執勤崗上勤。這批參戰的特警隊員共有40名，最小的22歲。

據央視報道，在2月2日的火神山醫院交付儀式上，武漢市長周先旺和解放軍聯勤保障部隊白忠斌副司令在醫院簽署互換交接文件，標誌軍方正式接管醫院。

火神山醫院總建築面積達33,900平方米，主要救治確診患者，編設床位1,000張，開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。

同日，新華社報道稱，經中共中央軍委主席習近平批准，解放軍抽調1,400名軍醫，於2月3日起正式承擔火神山醫院醫療救治任務。

這些抽調的人員來自聯勤保障部隊所屬醫院（950人），以及先期抵達的陸軍軍醫大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學450人。另外解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院共15名專家組成專家組。

官媒指，這些軍醫中，有不少曾參加擊非典任務，以及援助塞拉利昂、利比里亞抗擊埃博拉疫情任務，具有豐富的傳染病救治經驗。

近段時間以來，因湖北、武漢省市兩級政府在應對肺炎疫情時採取的防控措施被指不力，導致疫情不斷擴散，所以當中共軍委下令解放軍進入「戰時」進行防疫抗疫後，民眾普遍持歡迎態度。不過，有關涉及解放軍的謠言也在滋生。

隸屬武漢的武昌區警方官微「平安武昌」2月4日深夜通報，網傳「（解放軍）周邊部隊開始集結，各連鎖酒店全部被政府徵用，如果（2月）10日疫情不好轉，解放軍進城全面接管，每天的菜，解放軍按你家人口按需配給送你家裏，封戶「，該消息隨即流傳廣泛，進而導致有民眾湧進超市採購。

警方指，經調查，上述消息是38歲的李某在網絡發佈，系編造信息。該男子目前已被刑事拘留。警方呼籲特殊時期，將會嚴打製造恐慌的不實信息。

雖然上述解放軍全面接管武漢全城消息不實，但在1月29日，習近平下令軍隊「聞令而動，勇挑重擔，敢打硬仗，積極支援地方疫情防控」，以及2月3日批准解放軍抽組千名醫護人員，全面接管新建成的火神山醫院，加上解放軍駐鄂部隊接管全城物資運輸任務，這種「謠言」並非空穴來風。