【武漢肺炎】訪問武漢遭中國婉拒　柬埔寨首相改往北京

中國武漢肺炎疫情仍在惡化，柬埔寨首相洪森日前提議赴武漢探望柬埔寨留學生，不過遭到中國婉拒。洪森2月5日將改往北京訪問。

洪森在Facebook上發文稱，將於5日下午前往北京進行訪問。他指，中國政府安排他訪問北京，並與中國領導人會面。他又表示，原計劃前往武漢探望23名當地柬埔寨學生，不過由於疫情嚴重，中方未能安排訪問武漢。

路透社4日報道，柬埔寨外交部發言人坤恩同日表示，洪森這次武漢訪問無法成行。坤恩對路透社說：「由於中國忙於抗擊病毒的傳播，因此，湖北省武漢市方面沒有足夠的時間來接待柬埔寨首相。」坤恩當時還表示，中國給洪森提供訪問北京的機會，不過最後洪森還是選擇直接飛回柬埔寨。

柬埔寨媒體《柬華日報》4日報道，洪森和全球和平聯盟聯合創始人哈佳漢穆同日上午，在韓國首爾出席2020年世界高峰會上之前舉行了工作會談。雙方就新型冠狀病毒爆發等國際關注的話題進行討論。

洪森說，在中國武漢市爆發的新型冠狀病毒不僅僅是中國政府的擔憂，世界各國都有義務共同努力解決，避免該病毒禍害全球的人民。洪森表示：「我已通知中國政府，明日（5日）將探望正在武漢市學習的柬埔寨留學生，以讓他們不要因新型冠狀病毒的爆發而感到擔憂。」

洪森1月30日也表示，柬埔寨政府決定不限制飛來柬埔寨的中國航班，也不會勸告在中國留學的柬埔寨學生回國。