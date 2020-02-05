賴清德訪美　國台辦：挾洋自重必將自食惡果

台灣大選結束尚未滿月，蔡英文新任期的候任副總統賴清德隨即在日前以「民間人士」身份受邀前往美國參加「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）。 當地時間2月4日，賴已抵達美國首都華盛頓特區，是否會和美國總統特朗普互動引發關注。而針對賴清德的訪美行，大陸國台辦重炮抨擊表示，「任何人、任何勢力妄圖挾洋自重必將自食惡果」。

國台辦以發言人馬曉光的名義，對賴清德此行發出強烈批判。（多維新聞）

綜合媒體報道，賴清德雖是以「民間人士」的身份受邀前往華府參加國家祈禱早餐會，但他兼有蔡英文準副手的身份，更是首次台灣有副總統級別的政治人物進入華府，也是台美斷交40年後層級最高的台灣官員訪問華府，因此此行頗受外界關注。

事實上，台灣民主化後，歷任總統包括李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，都曾經在任期內赴美，但基本上都屬於「過境外交」，也就是利用到中南美洲出訪的行程，順道至美國部分城市參訪。最近一次就屬蔡英文於2019年7月份過境美國四天，還在紐約哥倫比亞大學發表演講。

不過，即便台灣領導人過境美國並不罕見，但沒有一位曾經進入美國首都華府。因此，賴清德能夠到華府進行參訪，即便只是以民間人士受邀，但其意義與過往的過境外交有着大大的不同，各界也才會如此重視賴清德美國行，觀察是否會對台灣、兩岸關係與美中台三邊關係帶來影響。

另一方面，時值武漢肺炎疫情持續擴散之際，台灣與世界各地要求世界衛生組織（WHO）與世界衛生大會（WHA）納入台灣的聲浪不絕於耳。同時間包括加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）、日本首相安倍晉三以及美國部分參眾議員等多國政要都公開支持台灣加入WHA或WHO，台灣外交部還以國際記者會的形式批判WHO現任體制對台灣的誤解，使得台灣在武漢肺炎延燒之際遭受部分國家禁飛等池魚之殃。

因之，賴清德是否有可能會藉此次美國行尋求美國政界人物對台灣更積極的支持，不僅台灣各界持續關注，賴清德過往明確的台獨標籤，更讓中國大陸特別在意。也因為如此，國台辦發言人馬曉光才會強硬表示，「一個中國原則是中國同包括美國在內的所有國家發展關係的根本前提和政治基礎。我們堅決反對我建交國與台灣地區進行任何形式的官方往來、美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。我們再次正告民進黨當局，『台獨』是歷史逆流，是絕路。任何人、任何勢力妄圖挾洋自重，必將自食惡果」。

台灣陸委會對於國台辦的說法，旋即提出批判，強調「中華民國是主權國家」，和世界友好國家發展關係是基本國際權利，中共無權干涉；陸委會強調，美國等國際社會對台灣政策的支持肯定，也不是由中國大陸褊狹的「一中」原則來定義。

賴清德與美國聯邦參議院代議長葛萊斯里（Chuck Grassley）會面。（Facebook@賴清德）

陸委會表示，賴清德以個人身分應邀參加美國團體主辦的活動，北京無需大驚小怪。此外，尊重台灣與國際交往的基本權利才有利於兩岸良性互動，重蹈打壓對抗的錯路只會在區域亟需合作防疫的此時製造不必要的緊張。

「國家祈禱早餐會」起源於美國總統祈禱早餐會，從美國前總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）時期就開始舉行，如今是各國領袖、政要與會的國際盛事，也是國際間政治、社會及企業領袖建立關係的場合。