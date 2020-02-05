【武漢肺炎】國台辦：3名在陸台灣人確診　武漢2宗廣東1宗

國台辦發言人馬曉光今日（5日）透過新聞稿表示，目前有3名在大陸的台灣人確診感染新型冠狀病毒肺炎，包括武漢2宗和廣東1宗，武漢尚有2宗疑似個案，均已及時安排就醫治療。

2月3日，首批247名滯留武漢的台灣人乘坐上海航空公司的民航包機返台。（中新社）

馬曉光表示，新冠病毒肺炎疫情防控工作正在有序進行，「對台工作系統對台胞一視同仁，認真做好疫情防控工作」。

他介紹道，國台辦和有關省市對台工作機構成立疫情防控工作領導小組，各地台辦主動加強與本地台胞台企及台資企業協會的聯繫，有的開展「一對一」服務，及時了解情況，做好防疫宣傳，對台胞加強關心照護，及時了解他們的需求和困難。在大陸的台灣人積極配合當地做好疫情防控工作。

馬曉光表示，新冠病毒肺炎疫情防控工作正在有序進行，「對台工作系統對台胞一視同仁，認真做好疫情防控工作」。（中新社）

馬曉光稱，目前在大陸台灣人有3宗確診，包括武漢2宗和廣東1宗，疑似病例2宗，均已及時安排就醫治療。2月3日，協助安排首批247名因故滯留湖北的台灣人乘坐東方航空公司春節加班機返回台灣。他表示，目前正在抓緊工作，為其他在湖北希望返台的台人作出返程安排

馬曉光強調，在這次防疫工作中，大陸方面從一開始就本著高度重視兩岸同胞健康福祉的精神，與台灣有關方面保持溝通，安排台灣專家來武漢實地考察，並一直及時通報信息，提供相關資料。截至2月4日，大陸方面共向台方通報疫情信息36次，台方向陸通報15次。