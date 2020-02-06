或借鑑美軍F-35經驗　解放軍殲-20首測試新裝置

2月5日，網傳的照片顯示，一架編號2013年的殲-20戰機機翼下出現此前從未有過的新型掛架。

根據照片，殲-20機翼下掛載的被指是一種多聯裝掛架，能夠掛載多種武器。而殲-20自亮相以來，除進行過外掛副油箱測試最大航程外，一般以隱身狀態進行飛行或表演，攜帶的空戰彈藥也多在彈艙內部。

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實際上在殲-20的開發和演進中，中國多會借鑑擁有隱身戰機豐富使用經驗的美國空軍。美軍也曾在F-22上測試外掛武器，但因對隱身性能破壞較大，進而為該機研製體積更小的多用途彈藥。相較之下，美軍則在F-35隱身模式外引入「野獸作戰模式」，以增強對地攻擊能力。

在「野獸作戰模式」下，F-35進行過實戰部署，即機翼下掛載4枚GBU-31精確制導炸彈和2枚AIM-9X近距格鬥彈，彈艙掛載2枚GBU-31和2枚AIM-120中距空空導彈。

鑑於殲-20目前沒有類似F-35這樣的「搭檔」，因此，殲-20在優化隱身模式的同時，也會追求多用途能力。特別地，殲-20與F-35同樣裝配有光電分布式孔徑系統（EODAS），為戰機提供更好的戰場態勢感知，可執行目標探測、識別、打擊的能力。

根據公開信息，目前隱身模式下的殲-20腹部彈艙和側彈艙一般掛載霹靂-15中遠程空空導彈和霹靂-10近距格鬥空空導彈，以及可能的小型制導炸彈。2013號殲-20驗證機測試多聯裝掛架，則或為實施「野獸作戰模式」而進行技術儲備。

觀察人士指，未來，殲-20在採用「野獸作戰模式」時，機翼下可掛載大型激光/衛星複合制導炸彈，打擊敵方地面堅固或地下目標；同時在一些強度不高的戰場環境中，殲-20也可掛載炸彈執行作戰。