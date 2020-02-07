【武漢肺炎】曾辦「萬家宴」　武漢百步亭社區開展「地毯式摸排」

1月18日，在武漢新型冠狀病毒肺炎疫情爆發情況下，武漢百步亭社區舉辦第二十屆「萬家宴」，共有 4 萬多個家庭參加，事件經媒體報導後曾引起輿論嘩然。近日，百步亭社區部分居民出現發熱症狀，媒體指，該社區至少已經有10人確診感染新型冠狀病毒。 日前，央視採訪了當地居委會。居委會工作人員表示，社區對每一戶居民的身體情況、入院救治情況開展地毯式摸排，社區工作人員從1月23日以來都沒有休息過。

據了解，江岸區百步亭社區一共居住着18萬名居民，現共有9個社區居委會在為他們服務。

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除了每天為社區居民普及疫情知識、社區消毒、發放消毒用品外，武漢百步亭居委會還需對每一戶居民的身體情況、入院救治情況也都要開展地毯式摸排，並對相關人員信息上報、組織就醫、入院。同時，還要對新型冠狀病毒感染的肺炎患者及疑似病例進行心理疏導，向患者家屬提供幫助。

工作人員告訴記者，疫情爆發以來，社區工作工作量龐大且繁雜，工作人員從1月23日以來都沒有休息過。

1月21日，武漢市市長周先旺接受採訪時，就1月19日百步亭社區辦萬家宴一事回應稱：「他們每年春節前都有萬家宴的習慣，今年之所以繼續舉辦這個活動，是基於之前我們對這一次疫情傳播是對人與人之間有限性傳播的這個判斷，所以對這件事預警不夠。這一次百步亭聚集活動，雖然目前還沒有交叉感染的情況，但確實給我們敲響了警鐘。對這件事預警不夠。」

據《經濟觀察報》消息，截至2月4日，百步亭社區安居苑共55棟樓裡，33棟出現發熱病人；百合苑共36棟樓裡，17棟出現發熱病人。此外，百步亭社區內另一個社區怡康苑共3779戶，分為5個單元網格，其中一個網格已出現至少10人確診。

（央視新聞）