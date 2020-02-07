【武漢肺炎】利嘉閣：疫症打斷樓市「小陽春」　上月成交僅1961宗

新型冠狀病毒「武漢肺炎」的爆發，打亂樓市復甦步伐，利嘉閣地產研究部主管陳海潮估計，短期交投受壓，持續偏軟尋底。

據土地註冊處數據，上月截至24日全港共錄1,961宗二手私宅買賣登記（數字主要反映去年12月中旬至今年1月上旬期間市場實況），除較12月的2,301宗減少15%外，亦連跌兩個月及創近13個月新低。

期內成交總值亦按月跌21%，錄151.86億元；至於平均每宗登記涉資774.42萬元，按月跌6.76%，為12個月以來新低。

分析：2月份成交續跌

另外，今年1月，按二手私宅價值分類，9個價格組別的買賣登記量全線下跌，當中1億元以上的超級豪宅登記量跌幅最大，由12月的5宗大減80%，至1月份只有1宗；其次，5,001萬至1億元的組別亦跌45%，錄得6宗；至於登記量佔比最多的401萬至600萬元組別則錄得603宗，按月亦跌12%。

陳海潮指出，二手市場本已有喘穩之勢，正待小陽春時爆發回升，可惜新型肺炎突襲，令市況再度受壓，預期在疫症未受控下，二手私宅市場買賣交投將轉趨疏落。縱然本月將有來自一月份最後3個工作天的註冊，惟料在本月交投接近冰封的狀態下，二手私宅買賣登記量將較一月再跌約6%，進一步萎縮至只有約1,850宗，有機會續創14個月新低。