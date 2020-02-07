【武漢肺炎】「吹哨人」李文亮事件的來龍去脈

2月6日晚，據媒體報導，被傳染上新型冠狀病毒肺炎的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮去世，此後雖然一度傳出李文亮仍在接受搶救的信息，但醫院方面最終在7日凌晨正式宣布李文亮去世。 從去年12月30日李文亮發布新型肺炎的消息，到他最終逝世，期間只有短短一個多月。這一個月中，無論李文亮醫生的個人命運，又或者中國內地、港澳台乃至海外社會，都因這場疫情而發生了翻天覆地的變化。 《香港01》僅以此文為您勾勒李文亮醫生最後一個多月的生命軌跡。

2019年12月30日，李文亮在150人的微信同學群發佈消息：「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離」，此後，他又補充指出，新發現的是「冠狀病毒」，提醒同學注意防範，並稱希望不要把消息外傳。

微信聊天記錄此後仍然傳播開來。12月31日，李文亮被醫院領導叫走談話，此後醫院監察科，醫院監察科和紀委書記反復問他消息來源，以及有沒有認識到「造謠的錯誤」。

李文亮在微信發布的消息。（網絡圖片）

2020年1月3日，公安局找到包括李文亮在內的8位醫生，簽下訓誡書，讓他「冷靜下來好好反思」。

他因「造謠」獲咎，而疫情爆發後，李文亮也不幸被感染。

李文亮被傳染源於1月8日接診了一位82歲的女性患者，這位患者其實來看眼科，沒有發熱，而接觸患者也沒有做特殊防護。這位女性第二天就發燒了，1月10日，李文亮也出現了咳嗽症狀，很快住進了重症監護室。

李文亮的父母，稍後也出現「肺部磨玻璃樣病變」的情況，住院治療。

當地派出所向李文亮醫生發出的訓誡書。

1月12日，李文亮在醫院檢查了呼吸道病毒，做CT，被高度懷疑是新冠病毒肺炎。此後，李文亮開始住院。他的父母在之後三四天也相繼出現症狀住院。

後來李文亮的病情經歷了一次惡化，每天都要打抗生素、抗病毒，球蛋白和吸氧。

1月23日，醫院號召醫生報名支援漢口醫院，投入抗疫第一線。他在微信群裏回覆：「我好了也報名」。

1月29日，李文亮的父母治愈出院。

1月31日，北京感恩公益基金會向李文亮資助了10萬元人民幣的公益款。該基金會表示「他（李文亮）的行為客觀上讓更多人對病毒有了提前防範」。

李文亮在醫院中留影。（網絡圖片）

1月28日，最高人民法院發文，稱武漢八名被指「造謠」人員發布的內容「並非完全捏造」，反而可能有利於更好地防控新型肺炎，「我們對這樣的『虛假信息』理應保持寬容態度。」

最高法為其「平反」後，李文亮接受採訪稱，「看到最高法院的文章後，我心裏放鬆了許多，不太擔心醫院的處理了。我覺得一個健康的社會不該只有一種聲音，不同意利用公權力過分干預。」

2月1日，李文亮發了最後一條微博：今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。他還在這條微博最後加上了一個表示滑稽的「狗頭」表情。

李文亮生前最後一條微博。（微博截圖）

2月5日李文亮的病情開始惡化，2月6日晚上7點，他被送進急救室。

2月6日晚，有媒體報道稱，李文亮已經不幸去世，不過，此後又有消息稱，李文亮仍在接受搶救。而《中國新聞週刊》在7日凌晨0時04分在官方微博報道，李文亮仍在搶救中。

此後，約凌晨3時，武漢市中心醫院宣布，被李文亮經過搶救後證實不治，終年34歲。

有北京市民雪地寫字，悼念李文亮。（微博）

有網絡消息稱，李文亮的懷孕的妻子也可能受到感染，但消息無法證實，而李文亮曾表示；「我妻子在外地的娘家，武漢封城回不來」。

李文亮出生於1985年，武漢大學臨床04級學生，醫學七年制畢業，畢業以後曾經在廈門短暫工作3年，之後又回到武漢市中心醫院工作至今。

世衛組織（WHO）2月6日晚對李文亮去世，特別在官方推特（Twitter）表示深切哀悼，並指所有人都應該為李文亮所做的一切感到慶幸。