【武漢肺炎】官媒發文哀悼李文亮　承認生前遭遇反映疫情應對不足

湖北武漢中心醫院的眼科醫生李文亮，早前確診受病毒感染後，不幸在周五（7日）凌晨病重不治，終年34歲。 對於李文亮之死，內地官媒《央視新聞》在周五早上有發表評論，大讚他是「廣大醫務工作者的優秀代表，是我們身邊的平凡英雄」，同時又承認「李文亮生前曾經經歷的某些遭遇，正反映出我們在疫情防控和應對中的短板和不足」。

評論的標題為「戰勝疫情魔鬼，告慰李文亮醫生」，甫開始就向李文亮「致以深深的痛惜和哀悼」。評論稱，新型冠狀病毒肺炎疫情是「魔鬼」，李文亮則是最早一批「撩起疫情魔鬼面紗的醫者」。

評論稱，李文亮憑借專業素養和職業敏感，在疫情初期就及時向外界發出防護預警，「被譽為疫情『吹哨人』」。評論亦讚揚李文亮始終堅守崗位，即使受病毒感染，要接受隔離治療，但仍保持心態樂觀、積極配合，更表明康復後想趕快回到前線，繼續診治其他患者，「李文亮的身上，閃耀著醫德之光。他是廣大醫務工作者的優秀代表，是我們身邊的平凡英雄」。

評論又指，今次疫情是對中國治理體系和能力的「大考」，承認「李文亮生前曾經經歷的某些遭遇，正反映出我們在疫情防控和應對中的短板和不足」，認為要「吃一塹長一智」，進一步健全國家應急管理體系，提高處理急難險重任務能力。

評論在最後稱，李文亮生前的作為和心願，就是阻斷疫情肆虐，，「我們必須繼續抖擻精神，堅決遏制住疫情蔓延勢頭，堅決打贏這場疫情防控阻擊戰」、「戰勝疫情魔鬼，就是對逝者最好的告慰」。

武漢市衛健委在官方網站上通報及哀悼李文亮病逝。（網頁截圖）

另一方面，武漢市衛健委在官方網站上通報及哀悼李文亮病逝，「我委特向李文亮醫生表示沈痛哀悼並向其家屬表示深切慰問」；武漢市政府亦有發出公告，稱對李文亮「深表哀悼，萬分惋惜，對其堅守一線抗疫疫情表示敬意，對其家人表示誠摯慰問」。

（綜合報道）