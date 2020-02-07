【武漢肺炎】獲取從蛇蝙蝠到穿山甲的完整毒源鏈條

不到兩星期之內，中國學者公布新冠狀病毒中間宿主有新發現，穿山甲的毒株與新冠毒株相似度高達99%。至此，新冠病毒毒源的完整鏈條是否得以確認，是否離中國防控此輪暴風驟雨式疫情取得勝利又進了一步？

綜合媒體2月7日報道，在華南農業大學7日發布消息指，華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室教授沈永義、肖立華等科研人員，通過聯合攻關，在新型冠狀病毒潛在中間宿主的溯源上取得突破。他們的最新研究表明，穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主。

華南農業大學：穿山甲為病毒潛在中間宿主。（中新社）

據瞭解，攻關團隊通過分析1,000多份宏基因組樣品，鎖定穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主。通過對病毒的基因組分析，發現分離的病毒株與目前感染人的毒株序列相似度高達99%。

結果表明，穿山甲是新型冠狀病毒的潛在中間宿主。研究結果對本次疫情的源頭防控具有重大意義，為野生動物管控的相關政策調整提供了科學依據。

此前，澎湃新聞1月23日報道稱，中國學者於1月22日在線發表的一篇研究論文將導致17人死亡、500多人確診感染的2019-nCoV新型冠狀病毒肺炎疫情的可疑對象鎖定到蛇。

該論文的標題是《新型冠狀病毒纖突蛋白的同源重組可能促進了從蛇到人的跨物種傳播》，由北京大學、廣西中醫藥大學、寧波大學、武漢生物工程學院的研究人員聯合完成，22日在線發表在英文學術期刊《醫學病毒學雜誌》（Journal of Medical Virology）。

這也是發現新型冠狀病毒並測序後第15天，中國學者發表的第二篇關於該病毒的研究論文。研究結果顯示，與其他動物相比，蛇最有可能是攜帶前述新型冠狀病毒的動物。

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不足一週後，中國科學院武漢病毒研究所1月29日對外公布消息稱，新型冠狀病毒可能來源於蝙蝠。

據悉，中科院武漢病毒所石正麗團隊1月23日在bioRxiv預印版平台上發表文章《一種新型冠狀病毒的發現及其可能的蝙蝠起源》，提出新型冠狀病毒或來源於蝙蝠。

這篇文章首次證實了新型冠狀病毒使用與SARS冠狀病毒相同的細胞進入受體（ACE2），並發現新型冠狀病毒與一種蝙蝠的冠狀病毒的序列一致性高達96%。這為後續病毒致病機理、病毒溯源等研究提供了重要依據。