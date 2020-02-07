【武漢肺炎】半百市民吹哨悼念李文亮　促撤回訓戒處分

其中一名率先揭發武漢新型冠狀病毒肺炎疫情的醫生李文亮，於昨晚（6日）因感染武漢肺炎離世，終年34歲。支聯會今晚（7日）舉辦悼念會，支聯會主席李卓人、副主席何俊仁及鄒幸彤、支聯會前常委梁國雄、立法會議員郭家麒等人均有出席。晚上7時，約有50人在中環遮打花園聚集，並逐一在李文亮的照片前獻上白花。 晚上9時，即李文亮昨日心跳停止的時間，全場人默哀一分鐘。李卓人讀出武漢人提出的「五大訴求」，包括撤回對李文亮的訓戒、撤回所有刪帖命令、撤銷所有因言論而獲罪的指控、成立獨立調查委員會以追究失職官員，以及歸還言論自由予人民。

李卓人帶領全埸人士一同吹哨九次，寓意與「八君子」及香港人一起向政權吹哨。（李恩慈攝）

全場默哀一分鐘再吹哨

鄒幸彤為李文亮獻上抒情詩《有的人》。誦詩過後，全場默哀一分鐘，並祝願病人早日康復。其後逐人步前，在李文亮的照片前行三鞠躬禮，以及在照片前獻白花。

李卓人稱，李文亮是疫症的第一批吹哨者，「八君子吹咗哨，中央唔聽；香港人吹咗哨，林鄭月娥唔聽。」他帶領全埸人士一同吹哨九次，寓意與「八君子」及香港人一起向政權吹哨。

李卓人說，李文亮昨晚9時許死亡，內地及香港的人民也十分憤怒。（李恩慈攝）

李卓人說，李文亮作為專業醫生，與另外七名醫生通訊，警告其他醫生小心，卻立即被公安警戒，稱他「違反中共治安管理處理法」，要求他終止任何違法行為。李卓人指出，最應發布消息的是武漢政府，他們卻等待中央允許才敢做，但屆時已有很多人在社區受感染。

他又說，李醫生昨晚9時許死亡，內地及香港的人民也十分憤怒，批評中國政府的昏庸、專制及封建壓制了公布疫情風險，違反人權及言論自由，導致人民需要付上生命代價，亦引致全民恐慌，再實施任何措施都已經太遲。

市民在李文亮的照片前行三鞠躬禮，以及在照片前獻白花。（李恩慈攝）

郭家麒：唯一報答李文亮嘅方法係繼續吹哨​

郭家麒說，相信全中國、以至全世界的人也會感謝李文亮，冒上坐牢的風險揭露疫情真相。他續稱，人民一定不能放棄爭取民主自由，因沒有自由民主，疫情的真相永遠不能大白，代價是犧牲數以千計的性命、無數人家破人亡，「我哋唯一報答李文亮嘅方法就係繼續吹哨，令真相公諸於世。」

何俊仁稱，身為港人有責任說真話，將真相告訴內地人。他續說，將會把今日的悼念照片傳到內地，讓他們知道港人也關注李醫生去世。他勸勉在場人士繼續爭取言論自由，揭破政權的醜惡面紗。

市民在李文亮的照片前行三鞠躬禮，以及在照片前獻白花。（李恩慈攝）

晚上9時，即李文亮昨日心跳停止的時間，全場約30人再次默哀一分鐘。李卓人讀出武漢人提出的「五大訴求」，包括撤回對李文亮的訓戒、撤回所有刪帖命令、撤銷所有因言論而獲罪的指控、成立獨立調查委員會以追究失職官員，以及歸還言論自由予人民。全場人士高呼「五大訴求，缺一不可」，並再次吹起哨子。隨後，李卓人宣布集會結束。