【武漢肺炎】「吹哨人」李文亮病逝　父母受訪：必須為兒子正名

湖北武漢中心醫院的眼科醫生李文亮，早前確診新型冠狀病毒肺炎後，最終不幸在周五（7日）凌晨宣告不治，終年34歲。李文亮是最早披露疫情的其中一人，被外界譽為「吹哨人」，但他當初卻因此被武漢公安機關認定是散布謠言而予以「訓誡」。 李文亮父母日前接受內地傳媒訪問，亦有提到要為兒子「正名」一事，直言「那必須的，現在都成事實了，國家都要求調查了。」 與此同時，國家監察委員會調查組周六（8日）已經抵達武漢，將就李文亮有關問題作全面調查。

李文亮病逝後，有同事在其入住的重症監護室外鞠躬致意。

據《每日經濟新聞》報道，李文亮父母接受採訪的時間，就是李文亮病逝當天的晚上，「老兩口第一次向外界細數這個兒子的倔強和成長，從徹夜的搶救到家庭的點滴，李文亮的母親形容兒子最多的話是，『特別善良的孩子，你看他的面容，都非常善良。』」

李文亮母親表示，最後一次與李文亮聯絡是在約一星期前，「他還給我們發微信，說一定積極配合治療，讓我們不用擔心」，至於最近一次見面，則已是在李文亮受病毒感染之前。

李文亮的父母。（影片截圖）

沒有見到李文亮最後一面

李文亮母親講述當晚的情形，在2月6日晚上接到媳婦的電話後，得知兒子的病情突然轉差，「晚上10點左右院領導來接我們去醫院，到了醫院讓我們在6樓待着，院領導告訴我們搶救方案，但因為怕傳染，有規定，我們不能見他」。李文亮母親又透露，最終兩老都沒有見到李文亮最後一面，「去世後他（李文亮）被直接送到殯儀館，院領導說你們趕去殯儀館，興許還能讓你們見一面，可殯儀館說這個病都只能立即火化，怕傳染，所以也沒見着。」

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李文亮母親亦有提到李文亮被稱為「吹哨人」一事，「他最開始在同學群裏發這個病的情況，是為了提醒家人和同學，這不成為『造謠者』了嗎，後來這個事愈來愈嚴重，他說的事情成為現實了」。被問到會否為李文亮正名，李文亮的父母均表明「那必須的，現在都成事實了，國家都要求調查了。」

（每日經濟新聞）