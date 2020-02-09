【武漢肺炎】台灣18宗確診　一家4口經香港轉機遊意大利全中招

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，台灣中央流行疫情指揮中心今日（9日）宣布新增一宗境外移入病例，為先前其中一宗確診病例夫婦的另一名兒子。而該夫婦的另一名兒子也於昨日（8日）確診，一家四口全中招。目前，台灣累計已有18宗確診病例。

台灣中央流行疫情指揮中心統計，當地已確診18宗武漢肺炎個案。（中央社）

台灣中央流行疫情指揮中心表示，患者為2月6日公布的50多歲夫婦確診病例的另一名20多歲兒子。其兄亦於昨日確診，一家四口全部染病，疑在長途飛機、機場或在意大利受感染。據知，他們於1月22日至31日同遊意大利，1月22日經香港轉機到達當地，31日由羅馬前往香港，再於2月1日由香港轉機返台。

指揮中心指，患者雖無疑似症狀，經衛生單位安排隔離並住院採檢，今檢驗結果為陽性，是台灣首宗「無症狀感染者」。其體內病毒量相當高，可能只是還沒出現症狀，是否具傳染力也未知。

疑在長途飛機上受感染

指揮中心監測應變官莊人祥提到，從時間來看，應該不是家人互相傳染，而是共同暴露感染源所造成，將針對相關確診個案搭乘班機前兩排與後兩排的乘客進行調查，如果有其他國家的人，會轉請相關國家追蹤，如果是台灣人，則是會持續追蹤。由於這一家四口是自由行，並沒有其他密切接觸者，目前掌握到一家四口接觸者共78人。

陳時中2月6日曾指，該對夫婦沒有大陸親友及大陸旅遊史，估計2人是在香港轉機時被感染，因當時機上有相當多的大陸人，在機上被感染的機會最高。

指揮中心統計，昨日台灣新增71例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,470名個案，含18名確診、1,300名排除，其餘隔離檢驗中。