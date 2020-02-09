【武漢肺炎】內地推「密切接觸者」查詢系統　每個手機號限查3人

據新華社報道，內地官方迅速開發出「密切接觸者測量儀」（公眾版）系統，2月8日晚間起啟用，公眾可使用該系統查詢是否屬於「密切接觸者」。

武漢肺炎疫情在全國蔓延，除了確診和疑似病患，「密切接觸者」也是重點觀察對象。湖北省、武漢市對「四類人員」進行分類集中管理措施，其中亦包括密切接觸者。

據內地疾控部門指出，密切接觸者是指觀察病例或確診病例發病後，與病例有如下接觸情形之一者：

一、與病例共同居住、學習、工作或有其他密切接觸的人員

二、診療、護理、探視病例時未採取有效防護措施的醫護人員、家屬或其他與病例有類似近距離接觸的人員

三、病例同病室的其他患者及陪護人員

四、與病例乘坐同一交通工具並有近距離接觸的人員

五、現場調查人員調查後經過評估，認為符合條件的人員