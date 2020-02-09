【武漢肺炎】內地推「密切接觸者」查詢系統　每個手機號限查3人

撰文：姜庚宇
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武漢肺炎疫情在全國蔓延，除了確診和疑似病患，「密切接觸者」也是重點觀察對象。湖北省、武漢市對「四類人員」進行分類集中管理措施，其中亦包括密切接觸者。
據新華社報道，內地官方迅速開發出「密切接觸者測量儀」（公眾版）系統，2月8日晚間起啟用，公眾可使用該系統查詢是否屬於「密切接觸者」。
內地推出「密切接觸者」查詢系統。（合成圖／香港01）
據內地疾控部門指出，密切接觸者是指觀察病例或確診病例發病後，與病例有如下接觸情形之一者：
一、與病例共同居住、學習、工作或有其他密切接觸的人員
二、診療、護理、探視病例時未採取有效防護措施的醫護人員、家屬或其他與病例有類似近距離接觸的人員
三、病例同病室的其他患者及陪護人員
四、與病例乘坐同一交通工具並有近距離接觸的人員
五、現場調查人員調查後經過評估，認為符合條件的人員
該系統還同時提供疫情、闢謠和醫療等資訊。（手機網頁截圖）
報道指，該系統的數據來源權威、查詢結果準確，「同時避免了公眾對『隱私洩露』的顧慮。」用戶使用手機號碼註冊後，輸入要被查詢的人員姓名及其內地身份證號碼，即可查詢到該人員的狀態，結果分為「確診人員、疑似人員、密接人员、正常人員」4類。
報道還提到，每個手機號碼只能查詢3個固定身份證號碼，每個身份證號碼每日限查1次。《香港01》記者測試使用發現，該系統暫只支援內地手機號碼註冊。該系統還顯示，查詢是基於前14天的數據，僅供參考；若資料未被系統錄入，則會顯示「查無結果」。另外，該系統還同時提供疫情、闢謠和醫療等資訊。
（新華社）