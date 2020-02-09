【武漢肺炎】新冠病毒屬SARS冠狀病毒？　專家陳煥春致歉：是口誤

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引發的肺炎疫情持續蔓延，各國專家也接連對病毒展開研究分析；武漢華中農業大學教授陳煥春今天（9日）晚間在記者會中公布最新分析結果，指出「新型冠狀病毒屬於SARS冠狀病毒」。這個說法引發震驚，眾多媒體轉發消息。不過其後內媒《新京報》記者向陳煥春核實，他指該說法屬於口誤。

武漢華中農業大學教授陳煥春指出「新型冠狀病毒屬於SARS冠狀病毒」。其後澄清是口誤。（截圖）

據央視新聞報道，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部今天（9日）召開新聞發布會。重點介紹新冠肺炎疫情防控科研攻關情況。中國工程院院士、華中農業大學教授陳煥春在會上指出：新型冠狀病毒使用與SARS冠狀病毒相同的受體進入細胞，與蝙蝠中發現的SARS相關病毒擁有87.1%的相似形，與SARS病毒有79.5%的相似度。與一個雲南的蝙蝠樣本中發現的冠狀病毒的相似度高達96%。分析發現，新型冠狀病毒屬於SARS冠狀病毒。

不過其後內媒《新京報》記者向陳煥春核實，他指該說法屬於口誤。「真的不好意思，完全屬於口誤，掉了兩個字。」他表示，應為「新型冠狀病毒屬於SARS相關冠狀病毒」。這意味著「新冠」病毒與SARS冠狀病毒相似。該結論是基於中科院武漢病毒所石正麗研究員的工作得出的。

中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（GISAID圖片, Courtesy: IVDC, China CDC）

2月9日晚間，針對陳煥春認為新型冠狀病毒屬於SARS冠狀病毒的觀點，鍾南山院士接受內媒《第一財經》電話採訪時表示，新型冠狀病毒是冠狀病毒的一種，它跟SARS冠狀病毒是平行的，二者是同一類（病毒），但不是同一種。

鍾南山表示，SARS冠狀病毒是一個專有名詞，是專門指急性呼吸綜合症的病毒，它（與新型冠狀病毒）不是一回事，這兩個（病毒）是兩回事，「2019（的）新型冠狀病毒是另外一種病毒，都是屬於冠狀病毒。」