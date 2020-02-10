【武漢肺炎】內地確診病例破4萬　湖北以外確診病例連續六天下降

武漢肺炎疫情持續蔓延。據國家衛健委最新數據顯示，內地2月9日（周日）新增新型冠狀病毒肺炎病例3,062例，累計確診40,171例，累計死亡病例908例。

隨着疫情發展迅速，武漢日前搶建方艙醫院對患者進行接治。（AP）

另外，新增重症病例296例，新增死亡病例97例，新增疑似病例4,008例。當日新增治癒出院病例632例，解除醫學觀察的密切接觸者29,307人。

截至2月9日24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例35982例（其中重症病例6484例），累計治癒出院病例3,281例，累計死亡病例908例，累計報告確診病例40,171例，現有疑似病例23,589例。累計追蹤到密切接觸者399,487人，尚在醫學觀察的密切接觸者187,518人。

分省而言，湖北在2月9日一天內新增確診病例2,618例，新增死亡91例，累計確診29,631例。其中，重災區武漢市新增1,921例、新增死亡73例。

據統計，全國湖北以外地區新增確診病例444例，連續第六日呈下降態勢。而過去六日這一數據分別為：890例（3日）、731例（4日）、707例（5日）、696例（6日），558例（7日），509（8日） 。