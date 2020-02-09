【武漢肺炎．有片】武漢女子露台敲鑼求助　哭喊「我媽不行了」

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，其中疫情重災區武漢，從1月23日以來一直處於封城狀態。微博近日瘋傳一條短片，片中一名女子站在大樓高層的露台，敲著鑼求救：「我媽不行了」，引發網民熱議，不少人轉發幫助，希望女子的母親能夠得到住院收治。

微博網民分享女子在露台敲鑼求助的短片。（微博截圖）

網傳短片顯示，一名粉紅色裝束、戴口罩、操武漢當地方言的女子，坐在露台上，一邊敲鑼一邊用哭腔喊着：「救命啊，我媽不行了，快來人啦我沒得辦法了！真的沒得辦法了！大家都幫我一下！我也是沒得辦法了！我每天在這裏敲，也不想纏到大家，實在是沒得辦法了！」

首位上傳這條短片至微博的網民「@雷家童」說，他是在微信朋友圈看到有人發了該短片。他將短片分享到微博，並寫下「是有多絕望才會在那裡敲鑼」「據說是武漢的小區裏家中女孩感染無處收治 未證實。。應該只有武漢這麼無助吧」。

「@雷家童」稱，沒想到一覺醒來，發現微博被大量轉發。還有一名自稱是影片中敲鑼女子的表姐私訊他表示，敲鑼女子與母親被隔離在家中，母親狀況不佳，「不知能不能撐到明天」，且敲鑼的女子也已出現症狀，「敲鑼女我的妹妹昨天高燒一夜，她也無法堅持了，救命！」

另外，有自稱知情者的微博網民表示，敲鑼女子的母親今年58歲，1月27日造影檢查確診，發現雙肺嚴重感染，39.9℃高燒、無法自主呼吸，已經危急，需要急救。然而2月5日做核酸測試後，8日又被告知要重新等待測試結果，無法住院收治，「醫生朋友讓我們做好準備，可能是最後一天求助的機會了！」

事件引發關注並登上微博熱搜，引發不少網民為敲鑼女子及其母求助，不過敲鑼的短片卻遭刪除。及至今天（9日）晚上，事件迎來轉機，敲鑼女子的表姐發微博表示，「謝謝大家關心。妹妹的求助上了微博熱搜，姑媽得到了醫院收治。」

事件也引發不少網民熱議：

「不是有了舉世矚目的火神山雷神山嗎，還有方艙醫院，為甚麼網上還有那麼多無法得到收治的病人」 「都一樣。醫療資源不夠，救了他少了別人。。」 「剛剛看到這個敲鑼女子的視頻了，回來發現視頻沒了」 「醫療資源還是緊缺中，這是肯定的。」

中共中央政治局委員、中國國務院副總理孫春蘭2月6日出席武漢肺炎疫情全面排查動員會時，要求抓好源頭防控，不落一戶，不漏一人。孫春蘭指出，要全力抓好源頭防控，武漢市要舉全市之力入戶上門排查「四類」人員，測體温、詢問密切接觸者，全面落實轄區、行業部門、單位、個人「四方」責任，強化網格化管理，要不落一戶、不漏一人，要第一時間將「四類」人員送往隔離點和定點醫療機構救治，實行首診負責制、首訪負責制。

（微博）