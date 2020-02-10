【武漢肺炎】武漢高校宿舍被徵用設隔離站　學生私人物品遭拋下樓

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，重災區武漢設置多處臨時隔離醫療所處置病患。有網民周日（9日）爆料武漢軟件工程職業學院在將學生宿舍改造成醫護隔離點的過程中，擅自將學生宿舍內桌面、書櫃全部清空、宿舍門全部拆除，甚至將學生私人物品拋下樓的情況。 事件引發網民熱議後，校方今日（10日）凌晨發出致歉信，並承諾如有損失，核實後會予以補償。

據《湖北日報》報道，從2月5日開始，武漢部份高校宿舍被徵收成為臨時醫療點，用於收治輕症患者，包含武漢商學院、江漢大學、武漢船舶職業技術學院、武漢軟件工程職業學院等，學校均已發布公告，表示部份學生宿舍被政府臨時徵用，用於武漢市的疫情防控工作，要求學生尚未收到學校官方正式的開學通知前，禁止以任何理由提前返校。

+ 2

然而網上流傳出一系列短片和照片，指控「武漢軟件工程職業學院的學生寢室被暴力徵用」，只見工作人員毫不手軟地翻箱倒櫃，不但將房間內門板拆掉，更將學生私人物品掃出門拋下樓，桌面、書櫃等遭全部清空，場面如同垃圾回收站，學生們因此上網投訴。

不少網民看過短片之後，亦都憤怒表示：「這是抄家嗎？」「辛苦考下的各種證書，追星的東西、鞋、化妝品、各種資料……這些東西是學生一點點攢錢買的，就像丟垃圾一樣！」

涉事學校10日淩晨發布道歉信，稱7日接到武漢市防指辦通知，緊急徵用部份宿舍作為新型冠狀病毒肺炎醫護隔離點，直到9日晚都在為此事忙碌，全力確保宿舍「按時交付」，並對同學物品整理不細緻、處置不當情形深表歉意，同時承諾，所有同學物品若有損失，開學後學校將在核實的基礎上予以賠償（補償）；疫情過後，學校定會請專業機構對徵用宿舍嚴格消毒。

不過，學校道歉信並未熄滅網民怒火：

「真的很過分 一般寒暑假不會把東西都帶回家 貴重物品就這麼處理？女孩子的化妝品大多是瓶瓶罐罐易碎品就這樣扔？造成的損失誰負責？別人的寶貝被當成垃圾」 「又不是不用的垃圾，以後又不是不回來上學了」 「我還是學生，這都是省吃儉用買的，我真的太難受了」 「所以一定要認真讀書，考好學校。」 「物權法在這裏就是個笑話」 「都給扔了怎麼核實？」

（綜合報道）