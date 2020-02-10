【武漢肺炎】「假陰性」頻現　專家：核酸檢測不再是唯一確診標準

武漢肺炎疫情持續擴散，內地愈來愈多病例顯示，核酸檢測容易出現「假陰性」結果，引起民眾擔憂。 對此，武漢市金銀潭醫院院長張定宇今天（10日）在湖北疫情防控工作發布會上表示，湖北省不再強調核酸檢測作為唯一標準，出院標準也有所規範。

在新型肺炎患者的確診過程中，核酸試劑的短缺曾對疫情控制造成嚴重影響。（新華社）

事實上，在2月9日湖北召開的疫情發布會上，華中科技大學公共衛生學院副院長徐順清就表示，核酸檢測存在一定的假陰性，也就是一部份病人沒有檢測出來。這樣可能造成一些傳染源沒有真正被識別出來，有擴大的風險。

他續指，發現這個問題以後，以前診療方案把核酸檢測作為唯一的診斷依據，現在第五版診療方案把電腦掃描和臨床也作為依據，這3個方面結合起來，作為對病人恢復情況的判斷。

排查出1499名未入院確診重症患者

另外，在10日的發布會上，湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強介紹，武漢開展了全民健康普查，截至2月9日，一共排查了3371個社區、村的421萬戶、1059萬人，戶數排查率達到98.6%，人數排查率達到99%。通過排查，2月8日，確診重症患者1499人沒有得到入院治療，經過努力開拓病床全力收治，到2月10日中午，1499名重症確診患者都全部入院。

（綜合報道）