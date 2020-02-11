【武漢肺炎】金銀花、蛋白粉、益生菌無助防病毒　買保健品要小心

武漢肺炎疫情持續。在此期間，內地網絡出現不少食保健品、攜帶「病毒防護卡」可以防病毒的商品宣傳。 對此，內地醫療健康交流平台「丁香醫生」一一辟謠，其實很多宣稱能防新型肺炎病毒的保健品，實際上對抗疫沒有幫助。

乳鐵蛋白粉無法預防新型肺炎，連提高免疫力都缺乏可靠證據。（丁香醫生）

乳鐵蛋白粉可以預防新型肺炎？

一些商品廣告寫道，乳鐵蛋白能提高人體免疫力，以預防新型冠狀病毒。但實際上，目前市面上的乳鐵蛋白粉主要從牛乳中被分離出來，與人體免疫力並無關係。此外，把乳鐵蛋白分離出來後食用，經過胃腸消化的乳鐵蛋白還能保持多少生理活性，這些活性是否還能產生所謂的「刺激免疫系統」、「抗菌抗病毒」等作用，都沒有可靠的科學數據來驗證。

益生菌與乳鐵蛋白一樣，能否提高免疫力的證據還有待商榷。（丁香醫生）

益生菌可以提高免疫力，預防新型肺炎？

有商人宣稱益生菌可以提高免疫力，連「中國工程院李院士」也建議用以對抗傳染病。但實際上，並沒有「中國工程院李院士」作出過類似建議。益生菌對人體的主要作用是改善腸道菌群，而且和乳鐵蛋白一樣，能否提高免疫力的證據還有待商榷，更不用說預防新型肺炎。

「病毒防護卡」全無作用。（丁香醫生）

病毒防護卡可以殺死新型冠狀病毒？

有人宣稱，來自新西蘭的「病毒防護卡」可以殺死病毒，原理卡片中含有的主要活性成分「 亞氯酸鈉」，在接觸空氣時可以釋放安全可靠的低濃度二氧化氯（ClO₂），從而達到消除病毒、細菌活性的防護效果。

但實際上，ClO₂ 作為氣體很不穩定，遇光、熱、撞擊都容易分解，在流通空氣中更是摸完全不覺。出門在外，移動的人暴露在流動的空氣中，這張卡片的效果基本是零，除非買一個密封的罩子罩住全身。

艾灸對於武漢肺炎的診療沒有作用。（丁香醫生）

艾灸可以殺死病毒？

艾灸對於武漢肺炎的診療沒有作用。艾灸點燃後，產生煙霧的成分非常複雜，熏艾灸，不僅會人為加重室內空氣的污染，對呼吸道敏感的孩子、老人，以及有哮喘病史的人而言，還很有可能誘發呼吸系統疾病。

想抱著金銀花、綠茶預防和治病的想法，只能是美好的願望。（丁香醫生）、

金銀花、綠茶可預防並治療病毒？

有商家宣傳道，「金銀花、綠茶可預防並治療新型肺炎病毒」。但實際上，目前已有的研究顯示，其抗病毒活性成分的劑量關係及生物利用度還並不理想，目前還沒有足夠有力的臨床試驗數據證明金銀花的抗病毒效果。

而就算金銀花、綠茶等植物中，真的含有可以防控新型肺炎病毒的物質，實驗用的劑量和提取方式，和日常飲食攝入的還是有很大差距。

燕窩對抗疫沒有任何作用。（丁香醫生）

燕窩能治愈新型肺炎？

內地傳出「燕窩治愈新型肺炎」的謠傳。其實，它的營養成分很簡單，乾燕窩的主要營養是50%的蛋白質，30%碳水化合物，10%左右的水分和極少量礦物質。不僅沒有任何能夠對抗病毒的物質，說它能夠治愈新型肺炎，純屬是無稽之談。

精油芳療或許可以調節心情，但並不能預防新型肺炎。（丁香醫生）

精油芳療可以預防新型肺炎？

作為化妝品類的精油，卻宣稱可以殺滅病毒，完全就是胡說八道。精油是從天然植物或動物中，通過一些特殊的方法提煉萃取出來的化合物，並沒有抗疫的療效。

（丁香醫生）