【武漢肺炎】戰「疫」當前失職失責　武漢副市長等3名官員遭約談

新型冠狀病毒感染的武漢肺炎疫情蔓延之際，風暴中心的武漢市，也在進行着一場針對疫情防控工作中暴露出的突出問題開展的緊急約談。 新華社周二（11日）披露，中共中央赴湖北指導組周一（10日）約談了武漢市武昌區區長余松、武漢市副市長陳邂馨、武漢市洪山區區長林文書。

中央指導組約談武漢副市長陳邂馨等3名官員。（網上圖片）

報道稱，國務院副秘書長、國務院辦公廳督察室主任高雨指出，「應收盡收是防控新冠肺炎疫情的關鍵，要把好事辦好，怎麼能把好事辦壞？這些負責轉運危重和重症病人的黨員幹部為什麼不跟車？現在的武漢就是戰時狀態，這些人的行為十分惡劣。」

中央指導組參與約談的官員說，針對當前防疫工作暴露出來的突出問題，我們就是要及時進行約談，及時敲響警鐘。約談也是給廣大幹部釋放一個強烈信號：戰「疫」當前，失職失責者，必將受到嚴肅問責。

作為疫情中心，湖北省接連出現人事調整。其中包括中共中央政法委秘書長陳一新「重回」武漢出任中共中央指導組副組長。據央視報道，2月10日，湖北省委常委會決定：免去張晉的省衛生健康委員會黨組書記職務；免去劉英姿的省衛生健康委員會主任職務。

2月9日，武漢市江岸區花橋街道志願者在對街區進行排查。（新華社）

湖北省是武漢肺炎疫情爆發中心，省衛健委是直接相關的政府機構，一日之間最高級別的兩位主官被免。兩個職務都由新到任的省委常委王賀勝兼任。疫情爆發後，湖北省和武漢市展現出的治理能力不足，重視不夠，以及針對武漢紅十字會調配物資狀況的輿論質疑，使地方政府深陷公信力危機。

（綜合報道）