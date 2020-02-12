【武漢肺炎】南京中醫院副院長徐輝逝世　江蘇書記號召向其學習

武漢新冠肺炎疫情蔓延，前線醫護人員承擔巨大風險。江蘇省南京市中醫院副院長、防治指揮部副組長和工作小組組長徐輝日前因突發疾病逝世。

公開資料顯示，徐輝，女，1968年4月生，漢族，江蘇宜興人，本科學歷，醫學學士、公共衛生碩士學位，生前是南京市中醫院黨委委員、副院長、市中醫院新冠肺炎防治指揮部副組長和防治工作小組組長。

據報道，徐輝堅守疫情防控一線連續奮戰，突發疾病，經搶救無效，於2020年2月7日凌晨去世。

南京市官方微信賬號「南京發佈」介紹：徐輝從醫近30年，是一名深受患者信任的好醫生。曾當選為市第十二次黨代會代表，先後獲得市「白求恩杯」先進工作者、區優秀共產黨員等榮譽稱號。

報道稱，新冠肺炎疫情發生後，「徐輝牢記習近平諄諄囑託，踐行共產黨員初心使命，挺身而出、英勇奮鬥、紮實工作，連續18個日夜奮戰在防疫一線，是在南京市防疫鬥爭中湧現出的先進典型，是全市共產黨員的學習榜樣」。

江蘇省委書記婁勤儉就徐輝逝世作出批示指出：全省醫務工作者始終把人民群眾的身體健康和生命安全放在第一位，在防控新冠肺炎疫情阻擊戰中衝鋒在前，堅守一線，用實際行動體現了崇高的使命擔當、優秀的道德情操，是我們最尊敬最可愛的白衣天使。徐輝就是優秀的代表，我們要向她學習，共同努力，打贏疫情防控阻擊戰。

另外，南京市委決定，追授徐輝「南京市優秀共產黨員」稱號。

中國國家中醫藥管理局官網2月11日也發文表示沉痛哀悼，向徐輝家屬表示誠摯慰問。