【武漢肺炎】疫情會否影響中國買美農產品規模？近期美官說法一覽

美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O' Brien）2月11日警告稱，中國新冠肺炎（NCP）疫情的爆發，可能會對美中第一階段的協議產生影響。從近期一些官員的說法看來，他們都預期疫情會對中國採購有影響。

奧布萊恩11日美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）一個活動上表示：「我們預期第一階段協議會讓中國進口更多食品以及對美國農戶開那些市場，但肯定的是，當我們看到這種冠狀病毒疫情在中國爆發時，這可能會影響到中國的採購量，至少在當前這一年。」

中國及美國在1月15日簽署第一階段貿易協議，兩國同意，中國未來2年每年平均購買400億美元美國農產品。

奧布萊恩表示，中國在全球供應鏈扮演重要角色，而冠狀病毒可能對此造成破壞。他說：「我們可能要等等看，看看情況如何發展，以及能否找到替代供應商。

奧布萊恩說：「毫無疑問，病毒會對美國經濟以及全球經濟產生影響。」

美國白宮國家經濟委員會主席庫德洛（Larry Kudlow）2020年2月4日在接受霍士商業新聞台（Fox Business）採訪時表示，新型冠狀病毒將推遲中國根據美中第一階段貿易協議實施大規模採購美國商品計劃，並表示中國的損失可能是美國的收穫。

庫德洛4日在《瑪麗亞・巴蒂羅莫週日早間期貨》節目（Mornings with Maria）接受訪問，他說：「第一階段貿易協議、來自貿易協議的出口繁榮真的需更長時間實現，這是因為那中國病毒（編按：庫德洛指的是「2019 新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。另一方面，北美貿易協議——美國—墨西哥—加拿大協定（USMCA）將會解鎖巨額投資……生產商會非常受惠。」

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）2月5日表示，如果新型冠狀病毒引起的疫情影響中國未能按照第一階段貿易協議的承諾增購農產品，美國應該表示寬容。

珀杜向記者表示，如果中方真的有嘗試，但疫情導致中國經濟崩潰，美國應該理解。不過他指，自己並非政府指派負責執行協議的團隊成員，也未有透露美國將如何調整預期。他也指，華府希望北京遵守承諾，但貿易談判人員未能預計到疫情爆發。

根據協議內容，雙方訂明「如因自然災害或其他雙方不可控的不可預料情況，導致一方延誤，無法及時履行本協議的義務，雙方應進行磋商」。北京目前尚未啟動有關條款。