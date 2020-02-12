【武漢肺炎】內地多人被控網上發表違法言論　專家：最高可囚10年

新型冠狀病毒導致的武漢肺炎疫情持續蔓延，據內地《法制日報》報道，一些網民在抗擊疫情期間在網絡發表違法不當言論，造成不良社會影響，專家指出，根據《刑法》有關規定，最高可被判處10年有期徒刑。

報道稱，連日來，因發布不當言論被公安機關處分的不在少數。1月24日，河南鄭州的張某在其微信群中稱：「我剛從武漢回來，專門去染上病毒回來傳染你們。」由於張某言論構成違法，1月27日，鄭州市公安局柳林分局依法對其予以行政拘留10日處罰。2月4日，中山市公安局小欖分局依法對涂某處以行政拘留15日，據悉涂某先後2次在微信朋友圈發布辱罵他人及辱國言論。

武漢肺炎疫情持續蔓延，內地網絡亦出現不少違法言論。（資料圖片）

北京市盈科律師事務所高級合夥人韓英偉說，發表不當言論者應當依法承擔民事責任即停止侵害、消除影響、恢復名譽、賠禮道歉，造成損失的應當依法賠償損失；行政責任即處5至10日拘留，可並處500元以下罰款，情節較輕的，處5日以下拘留或500元以下罰款。

他續指，如果情節非常嚴重，根據刑法第246條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處5年以下有期徒刑、拘役或者管制：隨意毆打他人，情節惡劣的；追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人，情節惡劣的；強拿硬要或者任意損毀、佔用公私財物，情節嚴重的；在公共場所起鬨鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的。糾集他人多次實施前款行為，嚴重破壞社會秩序的，處5至10年有期徒刑，可並處罰金。

專家：應加強技術手段規範網絡信息

至於要如何規範或根除網上不當言論，中國傳媒大學文化產業管理學院法律系主任鄭寧說，其一，網絡平台應落實主體責任，對不當言論進行及時處置；其二，行政機關和司法機關對發表不當言論，構成違法犯罪的行為人要依法進行懲戒。

韓英偉則建議，第一，相關部門應當加強技術手段切實規範網絡信息的管理，對互聯網資訊「取其精華，去其糟粕」，營造健康的網絡環境；第二，互聯網行業自律組織應當加強制定和完善行業公約等行為規範，在網絡不當言論出現時，有效監督，及時管制不當行為，使得網絡秩序的自律機制有效運行；第三，建立健全網絡言論監管法律體系，提高執法隊伍素質，深化監管；第四，要依靠網絡的自我恢復功能消解不當言論。

（《法制日報》）