【武漢肺炎】黑商網上銷售陳年次貨　深圳繳獲4.8萬個有問題口罩

深圳龍崗區警方近日搗破一個販售問題口罩的黑點，繳獲70多箱有瑕疵口罩，共計多達4.8萬個。 據了解，該批口罩都是已倒閉口罩廠的次貨，原本已安排清理，未料卻被人起回並以每個1.5元（人民幣．下同）至2.5元的價格在網上銷售。

其中一名受害深圳市民李先生早前在一個二手網上交易平台，花費6000元購買一批口罩，收到貨後卻發現口罩有問題。雖然是獨立包裝，但多個口罩都明顯見到內部有黑色污跡，而且生產日期全都被抹去。

警方接報後進行調查，鎖定銷售者的上家劉某所在位置後，成功將其抓獲歸案，並在住處當場繳獲70多箱，共計4.8萬個的有瑕疵口罩。警方指，劉某以前是一間裝修公司的員工，該批口罩是其3年前為一間現已倒閉的正規口罩工廠進行裝修工程時，廠家拜托清理的瑕疵口罩。

劉某未有及時清理，將瑕疵口罩帶回家中安放。直至近期新型狀病毒肺炎疫情爆發，口罩緊缺，劉某發現有利可圖，遂開始在網上銷售該批瑕疵口罩。目前劉某已被警方依法採取刑事強制措施。

據內地傳媒報道，事實上深圳近來已查獲多宗同類案件，羅湖區被發現有人銷售至少已有12年歷史的口罩，共計有千多個；松崗街道有藥房被發現銷售帶有明顯黑色污迹的醫用口罩，警方到場後共繳獲約有700個。

（綜合報道）