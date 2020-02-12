【武漢肺炎】火神山醫院月薪30k請清潔工？　負責人：被篡改資料

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北武漢市，當地首間專門醫院「火神山醫院」已於月初正式收治患者。網上早前流傳消息，指火神山醫院高薪招聘清潔工，月薪高達3萬元（人民幣．下同）至3.5萬元。 招聘單位日前回覆傳媒指，高薪招聘的消息不實，實際月薪應為1.8萬元至2萬元。招聘公司的朱經理更直言，由不實消息影響，手機「被打爆」至幾乎無法正常使用，每分鐘都有來電。

網上流傳的招聘資料顯示，火神山醫院急招聘10名「保潔員」，薪資價格標明是「30000-35000元/月」。（網上圖片）

從網上流傳的招聘資料顯示，火神山醫院急招聘10名「保潔員」，薪資價格標明是「30000-35000元/月」。清潔工的工作是協助醫院做好病區的清潔工作，男女不限，會配備完整的防護設備和絕對安全的防護措施。

負責招聘工作的武漢市天盾保安服務有限公司朱經理指，上月底時以微信群發的方式發布招聘廣告信息後，未幾就見到招聘廣告的月薪被人篡改，其他資料不變。重賞下必有勇夫，結果自此後朱經經就不斷收到來自全國各地的電話諮詢，「全國各地的號碼都在給我打電話，給招聘工作帶來很大麻煩。」

朱經理又透露，武漢正常時期清潔工的平均工資為每月3000元，之所以會提供1.8萬元至2萬元的月薪，是公司考慮到目前的情況而定，「大家既然有這份愛心和勇氣做，就值這個待遇，這是愛和勇氣的獎賞。」

朱經理表示，現時火神山醫院已由解放軍接管，公司改為對接武漢另一間專門醫院「雷神山醫院」，目前已組建起一支近300人的後勤保障隊伍，目前仍在補充人手。

（綜合報道）