【武漢肺炎】火神山醫院開通官方微博　網民踴躍留言：快點倒閉！

新型冠狀病毒疫情持續擴散，在疫情尤為嚴重的武漢，當地趕工建造火神山、雷神山兩間專門醫院收治病患。其中，火神山醫院2月3日率先投入使用，8日開設微博帳號，發布醫院相關消息。 值得留意是，網民在火神山醫院微博下方的留言，卻幾乎都是希望該醫院「早日倒閉，功成身退」，用幽默方式表達祝願。

+ 3 + 2

2月8日晚上，火神山醫院官方微博接連發文表示，該院再接受新冠肺炎確診患者，目前已收治數百個確診患者。截至周日（9日）下午2時40分，火神山醫院微博已有逾31萬名粉絲追蹤。

然而，在火神山醫院微博的留言區，網民卻紛紛留言：「祝你早日閉院！」「早日功成身退吧」。而火神山醫院官方微博則幽默回應：「存在就是為了閉院！」「不久將來，再也不見！」

▼ 網民熱烈留言，希望火神山醫院早日關門 ▼

+ 5 + 4 + 3

據央視早前報道，記者探訪火神山醫院內部，每個病房佈置兩張專用病床，房間中有一個單獨的小窗口，還有一個玻璃窗，方便醫護人員拿取物品。病房裏的空調、通風設施、消毒設備全部安裝到位。病房還配備一個獨立衛生間，內置馬桶、洗面盆、熱水器、淋浴設施等。

▼ 按圖看火神山醫院內部設施 ▼

+ 6 + 5 + 4

據了解，火神山醫院不設門診，主要救治確診新型冠狀病毒感染的肺炎患者，編設床位1000張，開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。

（綜合報道）