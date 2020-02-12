【武漢肺炎】武漢被指二氧化硫濃度急升　官方：數據失真不可信

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北省武漢市，有網民引用外國天氣資訊網站的資料指當地在上周六（8）晚間空氣中的二氧化硫（CO2）濃度急升至極高水平，甚至進一步認為是由於大量病死者被火化導致。 對此，中國環境監測總站有關負責人在周三（12日）回覆指，監測結果顯示，自農曆新年以來，武漢市環境空氣質量狀況總體穩定，該網站的資料嚴重失真，數據不可信。

Windy顯示上周六晚上7時左右，武漢市空氣中二氧化硫濃度高達每立方米1700微克。（資料圖片）

據了解，外國天氣資訊網站「Windy」指上周六凌晨零時至1時，武漢及附近區域的二氧化硫濃度達每立方米1500微克，最高時更達每立方法1700微克。有網民表示，二氧化硫濃度最高的位置，距離公墓、灰砂磚廠等地方十分相近，懷疑當地正在大規模火化病逝者。有網民更稱，以武漢市往常的二氧化硫排放量計算，橇信要火化1.4萬人才能達至如此高濃度的的二氧化硫。

惟中國環境監測總站有關負責人指，Windy所顯示的汙染區，恰好有設置武漢市部分國控或省控空氣監測站點，「經對比核實，我們空氣監測各站點該時段前後的SO2濃度僅在4~8微克/立方米之間波動，兩者濃度差距達到200倍之多。」

負責人又稱，「基於Sentinel-5P/TROPOMI衛星SO2柱濃度數據（不包括雲覆蓋地區），我們組織有關衛星專家對2020年2月3日—2月9日武漢市及周邊地區SO2柱濃度也進行了分析，結果表明：2020年2月3—9日，武漢市SO2濃度整體均處於較低水平，2月4日濃度相對最高，反演結果換算後也不超過11.5微克/立方米。」就此而言，武漢不可能出現Windy所顯示的高濃度二氧化硫，從衛星監測分布來看，武漢市區的二氧化硫濃度，與周邊地區相比也未出現異常高值的情況。

外媒曾經擊武漢市內有人在街頭倒斃。（法新社）

負責人強調，為保證地面監測結果的真實、客觀、準確，中國從技術上、管理上、質控上均採取了一系列措施予以保證，包括1436個國控空氣質量自動監測點，是統一委托第三方專業公司獨立運維，不受干預，「Windy網站發布的我國地面SO2濃度數據，未經我國地面實際監測結果進行校準，導致SO2濃度比實際情況偏高幾十倍甚至上百倍，是很不嚴謹的。」

（綜合報道）