【武漢肺炎】武漢二氧化硫濃度突飆升惹猜測　教你Windy一鍵check

武漢肺炎確診及死亡數字不斷攀升，根據官方數字，至今逾4萬宗確診和超過900人死亡，重災區湖北已全境封鎖。不過近日有網民透過天氣App「Windy」發現，武漢空氣中含有大量污染物二氧化硫（SO₂），引起熱論。

捷克「Windy」應用程式的全球天氣數據顯示，武漢市每立方米的二氧化硫濃度均超過80微克，上周六（8日）晚7時更飇升至每立方米1700微克，濃度驚人，現時仍有約450微克。

（Windy）

二氧化硫是無色、容易產生作用的氣體，主要透過燃燒有機物產生，在低濃度時無臭，但在極高濃度時有刺激性酸味，主要在燃燒礦物燃料和處理含硫礦物時生成。

暫未知武漢二氧化硫急增原因，但由於二氧化硫主要透過燃燒有機物產生，有網民猜測因燒毀屍體所致，更估計要焚燒逾萬具屍體才能達到此排放量。但亦有網民指出，二氧化硫來源並非單一，不可武斷。原因看來要待官方公布了。

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而根據本港環保署資料，二氧化硫主要來源是燃燒礦物燃料的發電廠及工業鍋爐，另一個來源是汽車排放廢氣。不過近日武漢因新型肺炎疫情導致多家工廠停工，街上亦汽車人流疏落，未知是否足以導致二氧化硫大幅上升。

資料來源：自由時報

知多些：如何用Windy查看二氧化硫等空氣污染物濃度？

「Windy」是常用的天氣App，除了可查看二氧化硫、PM2.5等空氣污染物濃度，還可以查看氣溫、降雨、雷暴及風暴等，非常方便。

Ｗindy使用方法如下：（點小圖放大看）

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